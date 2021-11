Mujeres Progresistas de Badajoz convoca una manifestación que recorrerá este Badajoz este jueves 25 de Noviembre

La Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha organizado con motivo del 25 de noviembre, Día internacional contra la violencia de género, una manifestación que recorrerá las calles del centro de la ciudad con el objetivo de visibilizar la condena contra la violencia de género y recordar a las víctimas de esta lacra, 37 mujeres asesinadas, más tres que están en investigación, y cinco menores en lo que va de año en España.

La manifestación comenzará este jueves, día 25, a las 18,30 horas en la puerta de los juzgados en la avenida de Colón donde se pondrá un cartel con el nombre de todas las víctimas de este tipo de violencia y una vela roja y una blanca. Tras recorrer Santa Marina y la avenida de Europa concluirá en la plaza de San Atón, donde previamente habrán dispuestos tantas lápidas como víctimas.

"Queremos con este cementerio visibilizar la magnitud de un problema que nos cuestiona como sociedad y que no será posible solucionar sin el compromiso y la implicación de todos y de todas", ha señalado la presidenta de Mujeres Progresistas, Isabel Franco, quien ha avanzado que antes de la lectura del manifiesto en San Atón se irá nombrando a cada mujer asesinada y a los menores y se depositará frente a la lápida con su nombre una vela y un ramito de siemprevivas, "que es como queremos a las mujeres, vivas y libres".

A continuación la periodista Ascensión Martínez Romasanta leerá el manifiesto, para concluir con la actuación de la cantante Sara Meléndez, ante lo cual ha agradecido a ambas su generosidad y compromiso, así como al alumnado del ciclo de formación del Instituto de Bárbara de Braganza por su "inestimable" colaboración en la elaboración de las lápidas y el cartel informativo que les acompaña y que, junto a representantes de asociaciones y colectivos, se encargarán de poner las velas.

La diputada de Igualdad, Juventud y Residencia Universitaria Hernán Cortés de la Diputación de Badajoz, María Dolores Enrique, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Isabel Franco Guzmán, han presentado los actos programados con motivo del 25N.

En concreto, Isabel Franco ha agradecido la colaboración de la diputación, tras lo cual ha lamentado que "una vez más" sienten la "frustración" de tener que ofrecer esta rueda de prensa para decir que volverán a salir a la calle porque la violencia hacia las mujeres "sigue estando presente en nuestro día a día" y a un número "insoportable" de las mismas "el machismo rancio y cobarde les ha arrancado la vida".

Asimismo, a la asociación que preside le preocupa que haya un "alto" porcentaje de jóvenes que niegan que exista la violencia de género y que consideran el feminismo como un invento ideológico "al tiempo que controlan a su pareja a través del móvil o de las redes sociales", como también creen que los partidos políticos "que abanderan el machismo y basan su estrategia política en lanzar discursos de odio hacia las mujeres" tienen "mucho que ver en esto".

Además, "están influyendo negativamente en la percepción que los más jóvenes tienen de temas que ya creíamos superados, lo que provoca pasos atrás en la lucha contra la violencia de género", según Franco, para quien es "necesario" combatir estos mensajes y hay que insistir en que hay que educar en igualdad "desde la cuna" y no solo en los centros educativos al ser la familia y el resto de la sociedad "fundamentales" para inculcar en los chicos el respeto.

Según ha detallado, en España han sido asesinadas en lo que va de año 37 mujeres, más tres que están en investigación, y cinco menores, y un 32,4 por ciento tenían entre 31 y 40 años. "Para visibilizar nuestra condena y en recuerdo de las víctimas nos manifestaremos el próximo 25 de noviembre", ha señalado, para matizar que en dicha protesta se seguirán medidas anticovid como el uso de mascarilla o mantener la distancia de seguridad.

Seguidamente, ha adelantado otras actividades programadas, como el 10 de diciembre cuando "sale a la luz" el cuarto libro de relatos cortos de la asociación 'Siempre relatando' y que para presentarlo contarán con la escritora Inma Chacón.

El 14 de diciembre tendrá lugar un encuentro en Novelda con las mujeres que han participado en el proyecto de empoderamiento femenino, prevención de la violencia de género y 'podcast' 'Onda violeta', financiado por el Ministerio de Igualdad dentro del Pacto de Estado contra la violencia de género y que se está desarrollando en Alvarado, Villafranco, Alcazaba, Pueblonuevo del Guadiana y Valdelacalzada.

Por su parte, María Dolores Enrique ha agradecido a Mujeres Progresistas que le hayan invitado a acompañarles en la presentación de las actividades por el 25N de esta asociación, que se formó en 1999 por un grupo de 25 mujeres "inquietas", "luchadoras" y "tenaces" que tenían como objetivo "combatir esa falsa igualdad que se nos estaba vendiendo en aquella época", en la que ya "muchos" pueblos y ciudades contaban con asociaciones de mujeres.

No obstante, la ciudad de Badajoz, la más grande de la región, no contaba con una asociación cuyas integrantes son "muy necesarias" porque llegan a donde "en ocasiones" las administraciones no son capaces de llegar: "no porque no nos interese, sino porque sois las que estáis en la puerta de al lado, y las que estáis en contacto con todos los problemas cotidianos que surgen".

Después de 22 años de funcionamiento como organización, ha continuado, ahora cuentan "después de mucha lucha" con todas las administraciones "a su lado" para apoyar los diferentes proyectos que llevan a cabo, al tiempo que ha señalado que asociaciones como Mujeres Progresistas o administraciones como la Diputación de Badajoz intensifican sus actividades con motivo del 25N "porque el resto del año no se para", ante una "realidad" como la violencia de género que a una sociedad democrática "no hace otra cosa que avergonzarnos".

"Sois el apoyo más cercano que encuentran las personas que sufren cualquier situación de violencia, pero sobre todo y hay una parte muy importante que es la de dar información, dar visibilidad y dar a conocer problemas que, en ocasiones sobre todo en los entornos rurales, están invisibilizados", ha remarcado la diputada, junto con que, teniendo esta información, se conocen otros tipos de violencias y de situaciones, de manera tal que se puede reconocer "cuando la tengas al lado".

Por todo ello, ha mostrado su disposición a colaborar con Mujeres Progresista, a quienes ha pedido que sigan trabajando "para conseguir esa igualdad real que como sociedad democrática que somos es algo que debería estar ya inmerso en ello".