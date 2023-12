El ganador del cartel del Carnaval 2024 se defiende: "La IA es un complemento más, no ha sido usada al cien por cien"

El Diario Hoy publicaba en la mañana de este viernes 15 de diciembre que el autor del cartel del Carnaval de Badajoz admite que usó IA «porque es una herramienta más», José Ángel Ligero defiende que es un diseño hecho sobre un boceto suyo y que las bases del concurso pacense lo permiten.

Este cartel se presentó el pasado miércoles en la sala de prensa del ayuntamiento de Badajoz, y entonces el concejal de Ferias y Fiestas José Antonio Casablanca contó la intención del autor de presentar una alegoría de los arcos que están presentes en la Alcazaba, el Puente de Palmas y otras puertas abaluartadas de la ciudad con un león disfrazado, haciendo referencia al animal presente en el nuevo escudo de la ciudad.

A través de redes sociales (concretamente en Facebook, en la página Carteles Fiestas del Pilar) le han llovido críticas negativas y ataques al trabajo de Ángel Ligero. El artista nos ha atendido amablemente y a los micrófonos de Onda Cero nos ha explicado cómo ha sido la confección de su trabajo: "Al final la gente piensa que la Inteligencia Artificial te hace todo, es decir, ahí hay muchos matices. Tú tienes que dar unos datos, tienes que saber qué es lo que quieres preguntar, es decir, la Inteligencia Artificial en el diseño (por lo menos lo que yo conozco, tampoco soy un gran entendido) lo que hace es ayudarte a desarrollar la idea que tú has creado, es un complemento para cualquier diseñador. No he incurrido en nada que no esté permitido como así dicen las bases del concurso".

El artista nos ha reiterado que el uso de esa IA ha sido solo como un complemento, enfocándose más en la cara del león que se muestra en la imagen: "Yo lo que he tenido que hacer ha sido informarme, documentarme y hacer unos bocetos para ver qué era lo que quería transmitir y a raíz de ahí pues esta herramienta me ayuda a conseguir, por ejemplo, una cara de un león con pinta de payaso que todo siempre a posteriori, evidentemente, hay que retocarlo, lo tienes que editar, en este caso han sido varias imágenes con una creada por mí de lo que es el arco a la que luego se le incluyó el león, pero al final es todo un conjunto de herramientas totalmente válidas".

Ya por el último, el artista riojano nos ha confesado que se informó muy bien de esta festividad y que siempre le ha llamado mucho la atención: "Llevo más de 20 años presentándome a concursos de carteles, habiendo inteligencia artificial o no, he ganado más de 200 premios sin IA, es decir, esto es un complemento, lo reitero porque quiero que la gente lo entienda aunque el que quiere menospreciarlo va a hacerlo igual y el que tiene envidia la va a seguir teniendo. Yo de Badajoz le puedo decir que conozco mucho porque al final me informo mucho de cada fiesta, sé que el Carnaval tiene uno de los desfiles más importantes de España, que todo el mundo se disfraza. Sé que es una de las fiestas de gran referencia en España", nos ha confesado.