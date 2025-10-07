SERVICIO GRUA

Licitado por 1.142.000 euros el servicio de grúa en Badajoz para mejorar el tráfico y la prestación de la Policía Local

Se trata de un contrato de dos años de vigencia con un importe de 1.142.000 euros, que mejorará los servicios de la Policía Local de Badajoz y el tráfico de la ciudad, retirando aquellos vehículos que pudieran estar incursos en alguna infracción de las normas de tráfico.

El Ayuntamiento de Badajoz ha licitado el servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de la ciudad mediante grúa, que contempla también el depósito y custodia de los mismos.

También se contempla el depósito, almacenamiento, transporte, colocación, vallado y señalización, según indica el consistorio de la capital pacense en nota de prensa.

La flota requerida es de cuatro vehículos grúa, una furgoneta y un remolque, así como un personal dedicado con un encargado, dos administrativos de depósito, siete gruistas y están previstos servicios de refuerzo en celebraciones como la Cabalgata de Reyes, Carnaval, Semana Santa, pruebas deportivas y otros eventos.

