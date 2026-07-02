El Festival Badasom ofrece este jueves un concierto del pianista Chico Pérez junto a la Orquesta de Extremadura

La 17ª Festival Badasom cambia de escenario este jueves, 2 de julio, y se traslada al Auditorio Ricardo Carapeto de Badajoz con el concierto 'Chico Pérez Sinfónico', en el que participan el pianista y compositor Chico Pérez y la Orquesta de Extremadura.

El concierto comienza a las 22,00 horas y las localidades tienen precios que van desde 20 a 40 euros, además de los abonos para los tres conciertos del Auditorio con precios que oscilan entre 50 y 100 euros.

Miguel Morán dirige a los 49 músicos de la Orquesta de Extremadura cuya actuación cuenta con la participación del pianista andaluz Chico Pérez acompañado también por su banda formada por la cantaora Gabriela Giménez; el bajista Fiti Esteban y Guille Cortés a la batería.

Ambos músicos, junto a la gerente de la Orquesta de Extremadura Hae Won Oh, han presentado este miércoles en rueda de prensa en el Teatro López de Ayala el concierto que abre el turno de actuaciones en el Auditorio Ricardo Carapeto.

En concreto, Morán dirige por segunda vez a la Orquesta de Extremadura en el Festival Badasom, ante lo que ha asegurado que el programa de este concierto "recorre todas las emociones posibles y todos los estilos del flamenco". Asimismo, ha destacado que uno de los principales atractivos de la actuación es la fusión entre el flamenco y la música clásica.

"Tenemos una orquesta muy versátil, capaz de abordar todos los estilos. El público podrá comprobar cómo la orquesta se fusiona con el flamenco. Yo soy el vínculo entre el flamenco y la propia orquesta que va a sonar como un instrumento más dentro de la banda", ha señalado de este espectáculo, en el que los arreglos adaptados los ha realizado el músico Alberto Torres.

El concierto propone así un repertorio por distintos estilos musicales a partir del flamenco, incorporando influencias del jazz y de la música clásica. La combinación de estos lenguajes musicales da forma a una propuesta que trasciende las etiquetas y ofrece una experiencia abierta a todo tipo de públicos.

El piano de Chico Pérez presidirá el espectáculo y a este respecto el músico andaluz ha explicado que el repertorio hará un repaso por la discografía de sus tres últimos trabajos, a la par que ha resumido la esencia del espectáculo al detallar que "es un recorrido por las emociones".

"Más allá de que el público conozca o no el flamenco o el jazz, va a disfrutar de un concierto único. Habrá momentos en los que podrá cantar y acompañar con las palmas", ha adelantado, junto a otros en los que "se emocionará con la voz de la cantaora arropada por la orquesta".

Actualmente, el joven pianista es uno de los músicos y compositores más reconocidos del panorama flamenco y jazz y ha cautivado a crítica y público con su virtuosismo en cada ciudad. Chico Pérez llega avalado por su paso reciente por los escenarios más importantes del género y de la música actual.

Ha formado parte de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Bienal de flamenco de Madrid o el Festival Internacional de Granada, y ha sido protagonista en algunos de los festivales de jazz más prestigiosos, según indica en nota de prensa el López de Ayala.

Por su parte, el extremeño Miguel Morán, cuya formación musical comenzó en Montijo, se graduó en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, especializándose posteriormente en Dirección de Orquesta en Madrid y Málaga, donde obtuvo el Premio Octav Calleya al mejor expediente.

A lo largo de su trayectoria ha dirigido destacadas formaciones musicales y ha sido invitado en varias ocasiones por la Orquesta de Extremadura, además de desarrollar proyectos internacionales y una intensa labor pedagógica. En la actualidad es director musical y artístico de Anam Camerata y de la Banda Federal de Extremadura, y compagina esta labor con proyectos operísticos y multidisciplinares, así como con la formación de jóvenes directores a través de la Academia Anam Camerata.