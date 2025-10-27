Éxito de participación en el Noveno Torneo de Golf Onda Cero Badajoz celebrado en Golf Guadiana

Este domingo 26 de octubre se ha celebrado en el campo de Golf Guadiana el Noveno Torneo de Golf Onda Cero Badajoz, una cita que volvía a reunir a numerosos aficionados al golf en una jornada marcada por el buen ambiente y la emoción deportiva.

Desde su primera edición en 2005, el torneo se ha consolidado como un referente en el circuito amateur extremeño, y en esta ocasión no fue diferente. La competición se ha disputado en la modalidad individual stableford, con categorías adaptadas a todos los hándicaps. Además, se han entregado premios especiales al Mejor Scratch, Mejor Driver y Mejor Approach Par 3, reconociendo el talento de los jugadores más destacados.

Los participantes han recibido el polo oficial del torneo, disfrutado de avituallamiento durante el recorrido y participaron en un sorteo de regalos. El evento ha servido también como clasificatorio para la Gran Final Nacional de Onda Cero, que se celebrará el 29 de noviembre en el exclusivo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa en Murcia.

El torneo ha contado con el apoyo de Urbasa Las Vaguadas como socio principal, y con el patrocinio de Forus Badajoz,Sano Center, y Doscar Software de Gestión, contribuyendo al éxito de esta edición junto con más empresas colaboradoras.

Una jornada inolvidable para los amantes del golf, que volvía a demostrar el compromiso de Onda Cero Badajoz con el deporte y la comunidad.