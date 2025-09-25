Dos jóvenes de 19 años detenidos por robar con violencia a un vendedor de cupones en Badajoz

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 años acusados de robar a un invidente cuando salía de su casa en Badajoz, al que empujaron y tiraron al suelo para sustraerles dos bolsas que llevaba.

Los hechos sucedieron sobre las 07,10 horas de este pasado miércoles, 24 de septiembre, cuando la víctima, un hombre de 47 años que trabaja vendiendo cupones debido a su condición de invidente, salió de su domicilio en la barriada de San Fernando de capital pacense, y fue abordado por la espalda por dos jóvenes.

Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima se entrevistó con los agentes que inmediatamente acudieron a socorrerle, tras lo que fue asistido en un centro de salud.

Los datos recabados fueron aportados al resto de dotaciones policiales en servicio, que localizaron y detuvieron a los presuntos autores pocas horas después, tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que le habían sustraídos.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 años, quienes fueron trasladados a dependencias policiales acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y estafa.