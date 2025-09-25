SUCESOS

Dos jóvenes de 19 años detenidos por robar con violencia a un vendedor de cupones en Badajoz

Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Redacción

Badajoz |

Policía nacional. Foto de archivo
Policía nacional. Foto de archivo | EUROPA PRESS

Agentes de Policía Nacional han detenido a dos jóvenes de 19 años acusados de robar a un invidente cuando salía de su casa en Badajoz, al que empujaron y tiraron al suelo para sustraerles dos bolsas que llevaba.

Los hechos sucedieron sobre las 07,10 horas de este pasado miércoles, 24 de septiembre, cuando la víctima, un hombre de 47 años que trabaja vendiendo cupones debido a su condición de invidente, salió de su domicilio en la barriada de San Fernando de capital pacense, y fue abordado por la espalda por dos jóvenes.

Tras empujarle al suelo, le sustrajeron con violencia dos bolsos que portaba, con su documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y varios cupones, según relata la Policía Nacional en nota de prensa.

Los ladrones huyeron a la carrera del lugar, y la víctima se entrevistó con los agentes que inmediatamente acudieron a socorrerle, tras lo que fue asistido en un centro de salud.

Los datos recabados fueron aportados al resto de dotaciones policiales en servicio, que localizaron y detuvieron a los presuntos autores pocas horas después, tras haber hecho uso ilícito de las tarjetas bancarias que le habían sustraídos.

Los detenidos son dos jóvenes de 19 años, quienes fueron trasladados a dependencias policiales acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y estafa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer