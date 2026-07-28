Concluyen las obras de los dos azudes del río Guadiana a su paso por Badajoz tras una inversión de 8 millones

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha concluido el proyecto de mejora de la continuidad fluvial en los dos azudes del río a su paso por Badajoz, el de La Pesquera y el de La Granadilla, con una inversión global de 8 millones de euros.

Tras la conclusión de los trabajos en el azud de la Pesquera, que ya está en funcionamiento con un importe de 2,2 millones, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el presidente del organismo de cuenca, Samuel Moraleda, han visitado este martes las obras en el de La Granadilla, que han supuesto una inversión de 5,4 millones financiada por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los trabajos han consistido en la instalación de un órgano de desagüe compuesto por un sistema de cierre mediante compuertas y un canal de descarga, lo que permite incrementar la capacidad de desagüe del azud. Esta mejora favorece el transporte natural de los sedimentos y lodos acumulados que arrastra el río Guadiana durante los episodios de avenidas.

En declaraciones a los medios, Moraleda ha detallado que esta obra forma parte de las actuaciones para el control y erradicación del nenúfar mejicano y contempla distintos objetivos como, por una parte, la permeabilidad del río, dado que los azudes existentes retienen los sedimentos y las compuertas instaladas en ambos permiten el paso no solamente del agua, sino también de los sólidos.

Al levantarlas, también permite bajar los niveles de agua en el tramo urbano y actuar "directamente" sobre esta especie invasora y otras, además del mantenimiento y conservación del medio acuático. Otro objetivo es favorecer el control de la laminación de avenidas en situaciones extraordinarias, ha incidido, junto con que este martes se ha puesto en funcionamiento la actuación en el azud de La Granadilla.

Sobre el nenúfar y de qué manera permite actuar contra esta especie invasora esta actuación en el azud, ha explicado que la planta se asienta sobre los lodos que acumula el río en el arrastre de caudales, rico en sedimentos, de manera tal que, con esta permeabilidad, van a intentar reducirlos dándole menos facilidades a esta especie exótica, a la par que permite realizar labores de mantenimiento y de conservación del propio cauce.

De igual modo, facilita la propia obra del nenúfar cuya segunda fase está prevista para el próximo mes de octubre, ha continuado el presidente de la CHG, que ha recordado que se acaba de adjudicar y firmar el contrato y ha apuntado que esta compuerta les permitirá mantener niveles bajos en invierno para que la maquinaria pueda actuar, en concreto en distintas fases entre el Puente de la Autonomía y la confluencia del Guadiana en la frontera con Portugal y el Caya.

En este punto y preguntado por las previsiones ante el trasiego de camiones o maquinaria, ha indicado que supone mover "muchísimo material de obra" y que sabían que "podía haber alguna incomodidad para la población", pero se hará "todo de manera planificada", con la colaboración, para lo cual se firmó el protocolo, con el ayuntamiento y la comunidad autónoma. Respecto a la primera fase, en la que se está trabajando, contempla tres años, llevan uno "y va según lo previsto".

Preguntado de igual modo por otros inconvenientes, como la navegación deportiva en el tramo urbano de Badajoz, Moraleda ha hecho hincapié en que el organismo de cuenca va a prohibirla de manera temporal, como consecuencia de la información trasladada por el Club de Piragüismo de Badajoz en la que alertaba de los peligros que suponía en este tramo urbano y que, como manifiestan, "se enredan con el nenúfar, vuelcan y el usuario puede quedar atrapado entre los tallos".

Ante esta situación, y a la espera de una evaluación técnica que acredite que la navegación deportiva se puede realizar "en condiciones de seguridad", Confederación "no ha tenido otra opción" que, "de momento", suspenderla temporalmente, algo que está pendiente de publicación en el BOE, tendrá efecto a partir de la misma, y estará en vigor hasta que cuenten con una evaluación técnica que acredite que les "tranquilice" a la hora de la práctica de este deporte.

A su vez, el comisario de aguas adjunto Nicolás Cifuentes ha precisado que esta actuación es parte de una serie de obras "muy importantes" para mejorar las condiciones del río, y que estas compuertas son "primas hermanas" de las que ya se terminaron en el azud de la Pesquera; ambos sistemas diseñados para el mismo caudal, unos 60 metros cúbicos por segundo, y para permitir que, ante las crecidas de un agua que viene de la zona regable y suele ir cargada de muchos sedimentos, se evite que éstos queden inmovilizados en el lecho del tramo urbano como hasta ahora.

Estos sedimentos han favorecido el desarrollo de especies como el nenúfar mejicano, por lo que el objetivo de estas compuertas es evitar que esto ocurra en el futuro; además de favorecer la gestión de la cota del río en el tramo urbano para poder luchar a partir del próximo invierno contra esta especie exótica metiendo maquinaria pesada en el propio lecho del río. También permite tener el río a su paso por Badajoz en unas condiciones de navegación "buenas" u otros posibles usos en el futuro, además de poder actuar ante posibles inundaciones.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha mostrado su "satisfacción" ante esta visita a una obra con la que siguen avanzando las inversiones que realiza el Gobierno de España, en este caso en la capital pacense, tanto con la creación de estos dos azudes con los trabajos para controlar y erradicar el nenúfar, en una "apuesta importante" para "tratar de eliminar esta plaga de esta planta invasora que tenemos en Badajoz".

Tras esta visita, Quintana y Moraleda se han desplazado al nuevo puente construido sobre la N-V en la entrada de Talavera la Real, que entra en servicio este martes. Esta infraestructura, con una inversión próxima al millón de euros, constituye una de las actuaciones más relevantes incluidas en el proyecto de rehabilitación ambiental del río Limonetes.

La construcción de este puente permite habilitar un nuevo brazo del citado río, una actuación fundamental para proteger el entorno de Talavera la Real frente a los episodios de crecidas extraordinarias, así como para restablecer la normalidad en los desplazamientos, interrumpidos desde el pasado mes de febrero.

A este respecto, el delegado ha indicado que se ha tratado de una obra en el arroyo Limonetes, que también es de la Confederación y generaba inconvenientes como el cierre de la carretera hacia la N-V. Así, este martes van a proceder a su apertura, sobre lo que ya estuvieron hablando de ello en la reunión de transporte de tomate por carretera y se comprometieron a que antes del final de año y con el inicio de dicha campaña esta vía ya estaría abierta.