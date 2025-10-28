Colegios profesionales y sindicatos se concentran este jueves en Badajoz en apoyo a la familia de Belén Cortés

Colectivos entre los que se encuentran colegios profesionales, asociaciones y sindicatos han convocado una concentración para este jueves, día 30, frente a los Juzgados de Badajoz en apoyo a la familia de Belén Cortés y con motivo del juicio por el asesinato de esta educadora social presuntamente a manos de tres menores a los que asistía en un piso tutelado de la capital pacense.

En concreto, los convocantes son el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura o el Procolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura.

También la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de IES de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional P.A.F. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social y las centrales sindicales de SGTEX, USO, SIP y CNT.

El acto comenzará a las 9,30 en la calle José Caldito Ruiz, justo enfrente de los juzgados de Badajoz, y sobre las 10,00 horas se procederá a leer un manifiesto, han señalado los convocantes en una nota de prensa en la que han remarcado que "será un acto pacífico" cuyo objeto es el de "apoyar a la familia de María Belén". "No habrá banderas, ni logos", han precisado, y, una vez finalizada la concentración, se atenderá a los distintos medios de comunicación.