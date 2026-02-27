Campañas de sensibilización, talleres, cine, teatro, entre las actividades de conmemoración del 8M del Ayuntamiento de Badajoz

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado este viernes las actividades organizadas con motivo del 8 de marzo, Día internacional de las mujeres, entre las que destaca la campaña de sensibilización '¿Para cuándo el Día del Hombre? El día que' organizada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género y que parte de comentarios que se escuchan cada año en torno a esa efeméride como "vale, 8M, el Día de la Mujer ¿y para cuándo el Día del Hombre?', según ha explicado el concejal de Igualdad.

De este modo, la campaña plantea estas discriminaciones vividas por las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada en paneles que dan respuesta al planteamiento inicial, y que podrán leerse mientras se recorre la Plaza de San Francisco durante el mes de marzo, del día 3 al 31. Posteriormente, será puesta a disposición de entidades públicas y privadas, así como centros educativos para que este mensaje de denuncia de la desigualdad pueda seguir difundiéndose más allá de esta efeméride.

También en el ámbito de la sensibilización, un ciclo de películas dirigidas por mujeres proyectará, en colaboración con 'Mujeres de Cine' y la Fundación CB, los documentales de Blanca Torres y Carlota Nelson centrados en las vidas y trayectorias profesionales de la artista Marisol y la fotógrafa Cristina García Rodero, 'Marisol, llámame Pepa' el día 3 y 'Cristina García Rodero. La mirada oculta' el día 10.

El 17 y 24 de marzo será el turno de 'Cien libros juntas' de Marga Meliá, un documental que narra la vida de cinco amigas y sus diez años de club de lectura, y del film de Celia Rico 'La buena letra'. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Por su parte, las actrices Lorena Soler, Alba Escribano y Carmen Más protagonizan el 6 de marzo a las 19,30 en el Teatro López de Ayala la obra 'OL-VI-DO (OLivia, VIctoria y DOminga), de la compañía Biribú Teatro, y dirigida por Ana García con el asesoramiento dramatúrgico de Itziar Pascual.

'OL-VI-DO' es una comedia que se centra en destacar la importancia de cuidar los recuerdos y rescatar de la historia la huella de las mujeres en todos los ámbitos, públicos y privados. La entrada es con invitación, accesible desde este viernes en la web del López de Ayala a partir de las 12,00.

También ese día, a las 11,00, se celebrará el acto institucional del Ayuntamiento de Badajoz con motivo del 8M, en el que se desplegará de la fachada del palacio municipal una lona conmemorativa de esta efeméride y se contará con la intervención y lectura conjunta del manifiesto reivindicativo de la igualdad de género aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por parte de representantes de diferentes asociaciones de mujeres.

Igualmente, se iluminarán los edificios más emblemáticos de la ciudad en violeta, color que recuerda el de las camisas que fabricaban las 146 mujeres que murieron calcinadas en un incendio en una fábrica textil de Nueva York en marzo de 1911. Los hechos se atribuyeron al propio jefe que, ante la huelga de las trabajadoras para reivindicar mejores condiciones salariales, prendió fuego al edificio con ellas dentro. El humo que salía de la fábrica era de ese color.

El apartado de actividades de sensibilización se completa con la exposición y formación 'Mujer, del taller al Museo', una muestra de abanicos realizados por mujeres en el marco de un taller guiado por la artista pacense Candela Villa, que podrá verse en el Museo de la Ciudad Luis de Morales del 7 de marzo al 7 de abril.

Este proyecto conecta Extremadura con Valencia a través de acciones sociales y culturales que Candela Villa desarrollará este 2026 en colaboración con la Oficina de Igualdad, y culminará con la exposición permanente de su obra en el Museo del Abanico de Aldaia (Valencia), cuando reabra sus puertas en 2027, cerradas tras las inundaciones de la dana. Dentro de esta iniciativa, Villa intervendrá en diferentes formaciones y acciones de sensibilización en torno al arte como herramienta para denunciar la violencia de género y superar la vulnerabilidad.

Como otros años, el ayuntamiento convoca una nueva edición, la décima, del concurso 'Por un mundo más igualitario, diseña tu camiseta', con el 14 de marzo como cierre del plazo para presentar diseños por alumnos de 6º de Primaria de los centros educativos de la ciudad, y que incentiva trabajar en el aula contenidos de igualdad de género, para crear posteriormente un mensaje en pro de la igualdad entre hombres y mujeres.

Otra actividad es la 'Ruta intergeneracional por la igualdad', en colaboración con el Grupo de Desarrollo Comunitario de Cerro de Reyes y que se celebrará el 5 de marzo de 10,00 a 12,00 con una ruta educativa de alumnos de los colegios Pastor Sito y Cerro de Reyes, junto a los vecinos del barrio, hasta el templete con globos de color violeta para visibilizar y promover la igualdad de género y la corresponsabilidad. Una vez en el templete, se leerá un manifiesto y habrá actividades de pintura participativa y una simbólica de papeleras con la colaboración del artista Gamero Gil.

Juancho Pérez ha destacado asimismo la conferencia '8M. 8Mujeres en la historia de Badajoz', en colaboración con el Museo de la Ciudad Luis de Morales y que ofrecerá el coordinador de este último, Francisco Chamorro, el 11 de marzo a las 19,00; y el lema 'Marzo con M de Mujer' que se podrá ver el 15 de marzo en los dorsales y camisetas de la Maratón Popular y Media Maratón de la ciudad, en colaboración con la Fundación Municipal de Deportes.

En el apartado de formación para colectivos específicos, el edil ha detallado que alumnado de 3º, 4º y 5º de Primaria de 10 centros, cinco de ellos nuevos, participa desde este mes de febrero y hasta finales de abril en la tercera edición del programa 'Igualamos', una formación organizada por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género que gira en torno a la igualdad y la prevención de la violencia machista.

Ambas materias centrarán también el 12 de marzo el taller que tendrá lugar en la sede de Cruz Roja dentro del proyecto de dicha entidad 'Aceleradores Go Empleo Juvenil', dirigido a generar oportunidades que mejoren la empleabilidad y el acceso al empleo de jóvenes, con el fin de acelerar su proceso de emancipación y transición a la vida adulta.