El Banco de Alimentos de Badajoz inicia este viernes la Gran Recogida en 51 supermercados de la provincia

La Fundación Banco de Alimentos de Badajoz realizará este viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, la Gran Recogida de Alimentos de forma presencial en 51 supermercados de toda la provincial.

La Federación Española de Bancos de Alimentos organiza cada año la Gran Recogida de Alimentos, que constará de dos modalidades, una de ellas permitirá la donación de alimentos de forma física en los establecimientos de Aldi, Carrefour, Eurospar, Spar, Cash Fresh y Family Cash, mientras que la segunda opción permitirá realizar una donación económica que, inmediatamente, se transformará en alimentos.

Esta segunda modalidad ha sido elegida por los supermercados de El Corte Inglés, Grupo Dia, Lidl y Mercadona, según ha explicado la presidenta del Banco de Alimentos de Badajoz, Cristina Herrera, en rueda de prensa este miércoles.

Cabe destacar que este año, el Banco de Alimentos contará con la colaboración de más de 1.500 voluntarios repartidos por toda la provincia, que participarán presencialmente en la mayor parte de los supermercados establecidos para la Gran Recogida, y su labor consistirá en invitar e informar al cliente para que colabore con la entrega de alimentos.

También habrá voluntarios informativos en algunos de los establecimientos preparados para la donación económica.

Además, en esta edición de la Gran Recogida continuará activa la donación mediante el supermercado online de la web del Banco de Alimentos, a través de la cesta especial de Navidad, y también se podrá donar mediante el número de cuenta ES18 3001 0041 4741 2001 1255, cuyo Bizum es 00826, y a través del número de cuenta ES55 0049 0373 6520 1174 8047, cuyo Bizum es 00198.

Según ha explicado Herrera, los fondos de toda la recaudación de la campaña irán íntegramente destinados a la compra, por parte del Banco de Alimentos, de los productos más necesarios, que serán entregados antes de Navidad a los más de 9.000 beneficiarios que atiende a través de 120 entidades.

Una vez más, se espera que "cualquier ciudadano pueda donar sin dificultad, de tal manera que se garantice el reparto de la cesta básica de alimentos a las personas más necesitadas", ha concluido.