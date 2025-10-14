Badajoz renovará su señalización turística por 120.000 euros

El Ayuntamiento de Badajoz ha renovado su señalización turística con una inversión municipal de más de 120.000 eurod para adaptar y ampliar los paneles en las zonas turísticas de la ciudad y mejorar en accesibilidad, legibilidad y durabilidad.

Ya se encuentra en licitación la renovación de la señalización turística de las fortificaciones de la ciudad por parte de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz, en el que se renovará el 75 por ciento de los paneles actuales repartidos por las diferentes zonas turísticas de la ciudad, así como los nuevos espacios recuperados como el foso de la calle Stadium, Camino Cubierto de la ladera de la Alcazaba o el acceso y yacimiento de la Puerta del Capitel.

Así, están incluidos espacios en el interior de la Alcazaba y de la fortificación abaluartada y otros como el Fuerte de San Cristóbal, el Revellín de la Picuriña, el Hornabeque de Puente de Palmas, elementos estructurales o puertas históricas como Trinidad, del Pilar o Puerta de Palmas, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

En total comprende 74 paneles medianos y 10 grandes y se actualizarán los contenidos con la mejora de la legibilidad, visibilidad y durabilidad de los elementos informativos y el refuerzo de la coherencia en el sistema de interpretación del patrimonio fortificado de la ciudad.

Explica el ayuntamiento que las nuevas señales respetarán los criterios de visibilidad, integración paisajística y accesibilidad universal, aptos para ser interpretados por personas con movilidad reducida o con la inclusión de texto en sistema braille o códigos QR.