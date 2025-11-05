ALERTA VIENTO

Badajoz cierra este miércoles los parques y jardines por las fuertes rachas de viento

Por este motivo, durante este miércoles no se podrá transitar por los parques de La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.

Redacción

Badajoz |

Parques cerrados en Badajoz
Parques cerrados en Badajoz | Policía Local

Badajoz ha cerrado este miércoles, 5 de noviembre, sus parques y jardines debido a la previsión de fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar rachas de hasta 52 kilómetros por hora.

Además de la tormenta y lluvia en la ciudad, se prevén rachas de viento de hasta 52 kilómetros por hora durante la jornada de este miércoles, por lo que no se podrá transitar por los parques de La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba.

La reapertura de los espacios se prevé realizar durante este miércoles una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas.

