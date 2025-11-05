Badajoz cierra este miércoles los parques y jardines por las fuertes rachas de viento

Badajoz ha cerrado este miércoles, 5 de noviembre, sus parques y jardines debido a la previsión de fuertes rachas de viento, que podrán alcanzar rachas de hasta 52 kilómetros por hora.
Por este motivo, durante este miércoles no se podrá transitar por los parques de La Legión, Castelar, Parque Infantil, Jardines de la Galera y la Alcazaba, según informa el Ayuntamiento de Badajoz en nota de prensa.
La reapertura de los espacios se prevé realizar durante este miércoles una vez se den las condiciones meteorológicas idóneas.