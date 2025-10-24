El Ayuntamiento de Badajoz volverá a licitar la construcción del aparcamiento de Circunvalación por 5,2 millones

El Ayuntamiento de Badajoz volverá a licitar la construcción del aparcamiento subterráneo disuasorio de Circunvalación, entre la rotonda de los Tres Poetas y Puerta de Palmas, con un importe de unos 5,2 millones de euros.

Así será después de que el pleno municipal ha dado luz verde este jueves, con la abstención del PSOE, a dos expedientes para incrementar en 1 millón de euros el importe previsto en la anterior licitación, que quedó desierta.

Durante la sesión plenaria, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, ha sido el encargado de detallar este punto y ha precisado que este aparcamiento requiere incrementar el crédito en 1.092.458 euros, para lo que hace falta realizar dos procedimientos, uno de ellos con competencia del alcalde por 1.033.740 euros y el otro con la necesaria autorización del pleno al corresponder a distintas áreas de gasto por 58.718 euros.

Este último resulta de una baja del plan de sostenibilidad turística, y ante este punto desde Vox han pedido que el cálculo se afine "más" para futuras actuaciones en aras de no acumular retrasos ante "precedentes", por diferentes motivos, como el parking Conquistadores y la piscina de la margen derecha, y el Grupo Socialista ha afeado que el PP necesite dinero para impulsar una licitación en la que fallaron al planificar y que lo detraigan del proyecto de recuperación del Molino de los Moscoso.

Ante ello, Gijón ha replicado que las entidades locales y los ciudadanos están sufriendo una "enorme" subida de costes en los materiales, servicios o en las obras y que hay que incrementar la partida porque desde que se presupuestó por parte de los técnicos hasta que se licitó ha habido que cumplir una serie de pasos y requisitos.

Mientras y sobre el citado molino, ha mostrado la implicación del equipo de gobierno en su recuperación, y ha afirmado que, hasta la fecha, no es propiedad del ayuntamiento y no pueden actuar sobre el mismo, pendiente de una concesión de la Confederación Hidrográfica a Endesa referida a esta infraestructura y parcelas adyacentes que está "vencida", y ante lo que hay que hacer una serie de trámites para que la segunda devuelva a la primera este patrimonio y posteriormente otros para que se llegue a un acuerdo para que el ayuntamiento lo pueda asumir.

Al término del pleno, el concejal de Urbanismo Carlos Urueña ha precisado que el importe total es de 5,2 millones aproximadamente para el aparcamiento de Circunvalación, respecto al que, una vez aprobado y pasado el plazo correspondiente por si hubiera alegaciones ante este cambio de finalidad, sacarán de nuevo la licitación con la idea de hacerlo a finales de noviembre y de que las obras puedan iniciarse en febrero o marzo con 14 meses de plazo de ejecución. Así, confía en que con este millón de euros más "será suficiente" para que la licitación no vuelva a quedar desierta.

También dentro de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio se ha aprobado por unanimidad un expediente de cambio de finalidad para una actuación de ruina inminente en la Alcazaba, como ha concretado Gijón en el tramo que se ha derrumbado más cercano a la Torre de Espantaperros, y para lo que se contempla una partida de 175.000 euros que se detrae de una serie de créditos que tenían disponibles relacionados con ejecuciones subsidiarias y restos de la antigua enajenación de Ifeba.

El portavoz de Vox, Marcelo Amarilla, ha expuesto que el ayuntamiento cuenta con un contrato de mantenimiento y conservación de las fortificaciones desde 2020 y entiende que en este periodo habrían visto las manchas de humedad en la muralla por la zona del posterior derrumbe. También ha coincidido con la edil del PSOE Sandra Caballero en recordar que se trata del tramo entre Espantaperros y la Puerta del Capitel, pendiente de rehabilitar por un importe de 2,6 millones según un informe técnico y ante lo que urgen al equipo de gobierno a buscar financiación para acometerlo.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha explicado al respecto que en un momento dado se obtuvo financiación a través del entonces 1,5 por ciento Cultural pero resultó "absolutamente insuficiente" como consecuencia del incremento de los costes y no se acometió; así como que este programa del Gobierno ha pasado a denominarse 2 por ciento Cultural y de manera "insistente" todos los años presentan tanto al mismo como a otros fondos europeos la recuperación de ese tramo y seguirán haciéndolo, por lo que espera que en los próximos meses puedan obtener la financiación necesaria.

Por otro lado y dentro de la Comisión Informativa de Alcaldía se ha dado luz verde por unanimidad a una declaración institucional de adhesión a la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura 2031; y con la abstención del PSOE a una moción del PP para exigir al Gobierno de España la instalación en el Aeropuerto de Badajoz del sistema de ayuda a la aproximación y el aterrizaje ILS categorías II/III.

También ha salido adelante, con la abstención de PP y de Vox y el sí del no adscrito y el PSOE, una moción de los socialistas dirigida a la reactivación del proyecto de eurociudad Eurobec; y por unanimidad la ratificación de la resolución de mutuo acuerdo del convenio entre el Ayuntamiento y el Club Deportivo Badajoz.

Ya en el turno de preguntas y tras cuestionar tanto el PSOE como el concejal no adscrito sobre la reciente adjudicación de dos vehículos por 150.000 euros en cuatro años vía 'renting', Ignacio Gragera ha destacado que en este importe se incluye el uso y también el mantenimiento integral o cuestiones como revisiones o cambios de neumáticos, y que se ha elegido el 'renting', al que se recurre por primera vez, al desconocer cómo va a estar la normativa medioambiental dentro de cuatro años respecto a las emisiones de los vehículos.

Estos dos coches vienen a sustituir a otros dos, uno de los cuales "reventó" y lleva unos meses sin uso porque la reparación ascendía a unos 11.000 euros y veía "absurdo" gastar el dinero al tener casi 500.000 kilómetros y más de 12 años, ha apuntado, mientras que sobre el otro, cuyo kilometraje es de unos 400.000, ha asegurado que cuando sale fuera pide uno prestado a Alumbrado porque no se atreve a hacer un viaje largo y que le pueda dejar "tirado en cualquier momento".

"No sé si dentro de cuatro años con ese coche o esa tecnología de ese coche yo voy a poder entrar, por ejemplo en Madrid, yo o cualquier miembro del equipo de gobierno que lo necesite para hacer alguna reunión oficial y demás, que es para lo que se usan", ha continuado, junto con que ante ello y con la normativa actual han optado por híbridos enchufables y por la fórmula que ve "más económica" y "flexible".

Asimismo y tras una pregunta de la edil del PSOE Candy Arce sobre la publicación en la web municipal de obras un plan de actuaciones preventivas para renovar instalaciones y redes de abastecimiento para evitar la acumulación de aguas pluviales en la vía, Gragera ha explicado que se contemplan obras en distintas vías como Ronda del Pilar, como así figura en la plataforma de contratos del sector público, y ha anunciado la renovación de los codos de la red de abastecimiento que pasan por el Puente de la Universidad. El importe es de 213.213 euros con impuestos.