Autorizadas las obras del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz por 44,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de construcción del tramo II de la Ronda Sur de Badajoz, por importe de 44.677.119,28 euros.

El objetivo de estos trabajos es dar continuidad al tramo III, puesto en servicio en la actualidad, a través de la glorieta de enlace de la carretera EX-107 y la ejecución de aproximadamente 4,6 kilómetros hasta enlazar a través de la glorieta con la carretera EX-310.

Con esta obra, "absolutamente estratégica" para la ciudad de Badajoz, como ha destacado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se busca rediseñar la movilidad de la ciudad, además de reducir los tiempos de recorrido y aliviar el tráfico del centro de Badajoz.

El contrato de estas obras está estructurado en dos lotes. El Lote I abarca el tramo desde la EX-310, de Valverde de Leganés, hasta el punto kilométrico 6+140, incluyendo la glorieta y los ramales de enlace R-1 y R-2, mientras que el Lote II continúa donde finaliza el Lote I hasta la EX-107, de Olivenza, incluida la conexión con el tramo III.

Por otra parte, se han proyectado ocho estructuras, clasificándose en un paso inferior, cinco pasos superiores y dos estructuras sobre la glorieta de la EX-107.