Aspolobba reclama consenso político para solucionar las carencias del servicio de la Policía Local de Badajoz

La Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba) ha reclamado un consenso político para solucionar los problemas de la Policía Local, así como solicita la creación de una comisión en la que se aborde la situación del servicio.

Alrededor de 70 policías locales de Badajoz han irrumpido este lunes en el ayuntamiento hasta en dos ocasiones, la segunda al grito de "equiparación", y han llegado hasta la puerta del salón de plenos, donde la corporación municipal estaba reunida en sesión plenaria, para exigir que se retome el acuerdo de equiparación salarial.

Unos policías que habían sido convocados por el sindicato mayoritario, Aspolobba, cuyo representante, Manuel Manzano, ha explicado en declaraciones a los medios que se han dado cita en el "salón del pueblo".

Manzano ha replicado las declaraciones del alcalde sobre la subida salarial del 6 por ciento a los empleados municipales, algo que "no es verdad" dado que "mete" en dicho porcentaje la carrera profesional cuando, en concreto, la tercer nivel no la va a cobrar ninguno de los compañeros operativos, ha remarcado.

En este punto, ha ejemplificado también que "no es verdad" que la grúa esté "24 horas trabajando", y ha puntualizado que este domingo por la tarde no hubo grúa, algo que "es jugar a la ruleta rusa" y ante lo cual ha advertido de que el día que haya "una desgracia" porque los compañeros de la grúa no puedan quitar algún vehículo para que los bomberos entren en algún edificio, espera que la responsabilidad la asuma el alcalde, que "sabe perfectamente que no tiene grúa".

También sabe "perfectamente" que es "inviable" que un sábado por la tarde trabaje un "solo" coche patrulla de la Policía Local con un partido de fútbol programado, y que mientras el año pasado se programaron 30 servicios extraordinarios "para este no se programó ni uno solo".

Para Manzano, "están poniendo en peligro a la ciudadanía, la Policía Local tiene que estar las 24 horas, la grúa tiene que estar 24 horas y el servicio de bomberos exactamente lo mismo", a la vez que ha hecho hincapié en que si el alcalde ha cambiado de partido - de Ciudadanos por el que se presentó a las elecciones municipales de 2019 al Partido Popular -, los policías no han cambiado de trabajo, y la responsabilidad que tienen cada día es "más" y cada vez están "menos" operativos en la calle.

Asimismo, "ahora" se jubilarán "un montón" de policías más y siguen sin que entren nuevas promociones "por lo mal que está haciendo las cosas este ayuntamiento", ha agregado, para sumar que "parece" que lo "único importante" son los eventos, pero que estos no son el día a día ni las 24 horas y "en cualquier momento pasan cosas en Badajoz", para lo cual hay que tener una plantilla "sostenida", pero "no se tiene".

Recursos Humanos de Policía Local "está bajo mínimos", el servicio de grúa está "al borde de la privatización", y el servicio de bomberos "está poco más o menos", ha remarcado, para reclamar al alcalde y a la corporación municipal porque "al final lo que tienen que hacer es un consenso político para solucionar el problema de policía", de modo que ha abogado por dicho consenso político porque, como ha recordado, se firmó un acuerdo de equiparación salarial que conllevaba "muchos compromisos" por parte de los policías y de aquellos agentes que trabajan en el día a día.

Una serie de compromisos que cumplir para que la ciudadanía "no viera esa falta de efectivos en la calle", ha detallado, junto con que "no han cumplido" y el alcalde "se ha ido a otro sitio" y "se ha olvidado" de que existe Badajoz, los policías, la grúa y los bomberos, al tiempo que ha abogado por que Gragera salga de "donde está estancado", y forme un consenso político con el resto de partidos, "sentarse y solucionar el problema en una comisión de policía que se cree" y que "se haga ya".

"Que se haga ya porque la policía no puede trabajar como está trabajando, están exponiendo a los policías a una presión constante, porque no se puede ir a trabajar y sentarse en la mesa de repartición de trabajo con un solo patrulla, eso es imposible, es inviable", ha afirmado Manuel Manzano, que se ha referido igualmente a que la "presión" a la que están "exponiendo" a los policías "evidentemente" deriva en bajas o en "conflictos" de conciliación familiar.

Así, ha insistido en que "lo único" que se está haciendo ahora mismo es "recortando derechos de los policías" al denegarles los asuntos propios o los permisos, cambiando los turnos "de un día para otro", mientras que preguntado por las declaraciones del alcalde sobre que vuelvan a la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios, Manzano ha recalcado que no lo hacen porque no los pagan y "él lo sabe mejor que nadie", y que se deben "todavía" servicios extraordinarios de 2021 y 2022, mientras que para 2023 "no hay ni una sola partida presupuestaria para pagarla".

En este sentido, ha sido interpelado por las declaraciones de Gragera, que expuso el pasado viernes en relación a esa bolsa de servicios y el pago de los atrasos que "prácticamente" todo lo que estaba pendiente está abonado, que los correspondientes a 2022 y 2021 "seguro que no" faltan dado que el pasado año "prácticamente no se han hecho servicios extraordinarios", por lo que los que puedan quedar pendientes serán "de manera absolutamente circunstancial".

A este respecto, ha replicado que el alcalde "decía que había grúa y ayer por la tarde no había", decía que "hay grúa y por la noche no había", o decía que "no se pone nunca en tela de juicio la seguridad y el sábado por la tarde había un solo coche patrulla".

"Decidme vosotros a mí quien está diciendo aquí la verdad", ha trasladado a los periodistas, junto con que en 2022 sí hubo servicios extraordinarios, que "se debe" Semana Santa, y que a cualquier compañero de los agentes presentes se le debe dinero; a la vez que ha incidido en que la solución no "solamente" es hacer servicios extraordinarios y que Gragera puede llegar a un consenso político.

Por último, el representante de Aspolobba ha reclamado un consenso político: "¿No son políticos? ¿No se reúnen para otras cosas? Pues que lo hagan, que trabajen". Finalmente, ha insistido en que se sienten y busquen soluciones porque Badajoz "no merece una ciudad como la tienen ahora mismo, expuesta constantemente las 24 horas del día", como el caso del "aparatoso" accidente registrado este domingo en Manuel Rojas y que "no había grúa", o que "no se hacen" controles de alcoholemia y de drogas cuando no hay grúa porque no se pueden retirar esos vehículos.

"Con la seguridad no se juega, y ahora mismo este alcalde y esta corporación, la corporación entera, está jugando con la seguridad de Badajoz", ha concluido.