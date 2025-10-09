Aprobada la ley que permite la creación en Badajoz de Uninde, la primera universidad privada de Extremadura

La Asamblea ha aprobado, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas por Extremadura, la ley que permite la creación en Badajoz de la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde, la primera universidad privada de la región y que impartirá, de manera inicial, diez grados, siete másteres y dos doctorados.

La ley, aprobada en el pleno de la cámara legislativa extremeña este jueves, día 9, entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha sido la encargada de presentar la norma, la primera de reconocimiento de una universidad privada que llega a la Asamblea de Extremadura, aunque, como ha precisado, no es el primer proyecto de este tipo que ha intentado instalarse en la región.

En su intervención, ha recorrido los hitos de Uninde, un proyecto que se registró en septiembre del 2022 y que está impulsado por un consorcio de entidades con experiencia internacional en el ámbito educativo, y ha señalado que su oferta formativa "complementa y acompaña" a la de la Universidad de Extremadura (UEx), "no sustituyéndola de ningún modo ni compitiendo tampoco con ella".

Además, ha puesto en valor que el proceso descrito refleja un trabajo "riguroso, transparente y sostenido en el tiempo" y orientado a garantizar que cualquier nueva institución universitaria en Extremadura cumpla los "más altos estándares académicos y organizativos establecidos en la normativa estatal y autonómica".

En el turno de los grupos, el diputado del PP José Alberto Pérez Álvarez ha puesto en valor que Uninde es un proyecto "no solo" legítimo, sino también "necesario para el presente y futuro" de la comunidad.

Sobre el mismo, ha señalado que "se han cumplido todos los requisitos legales exigidos", al tiempo que ha subrayado que el reconocimiento de Uninde no supone una "amenaza" para el sistema público de educación universitaria, sino que es un "complemento valioso, plural y necesario".

"Ninguna pérdida en términos económicos ni de apoyo le va a suponer a la Universidad de Extremadura el reconocimiento de esta universidad privada. Por lo tanto, señorías, los complejos con las privadas desaparecen cuando se apuesta por la pública y nosotros respetamos y apoyamos a la UEx", ha señalado, además de reivindicar la "libertad" de elección y considerar que "rechazar este proyecto por el mero hecho de ser privado sería una actitud dogmática".

La diputada socialista Rosa Ana Chamorro ha defendido que su partido apuesta "con claridad y sin complejos" por la educación pública, al ser el "gran motor de igualdad", pero, al mismo tiempo, no está en contra de las iniciativas privadas siempre que éstas "sumen, cumplan la ley y garanticen calidad y transparencia".

Chamorro ha afeado que el proceso en torno a la creación de esta universidad ha sido una "carrera llena de prisas, improvisaciones y errores" y que va a ser aprobado por lectura única. "Ustedes están vistiendo de agilidad lo que en realidad es precipitación y opacidad, y así no se gobierna, así se improvisa", ha dicho.

También ha señalado que a su grupo le surge la "duda" de si la consejera "ha dicho la verdad a los promotores". "¿Les dijo que no existe el informe del Consejo de Estado?", se ha preguntado, a lo que ha unido si puede asegurar la Junta que la creación y puesta en marcha de esta empresa "no va a ser objeto de impugnación, por ausencia, precisamente, del informe del Consejo de Estado".

Por su parte, el diputado de Vox Juan José García ha reivindicado que sube a la tribuna para defender la "libertad" de los extremeños para poder elegir cómo y dónde formarse, la de las familias para decidir el futuro de sus hijos y la de los emprendedores para invertir y crear riqueza en la región.

Por ello, ha manifestado que Vox dice "con claridad y sin complejo" que "sí a la libertad educativa, sí a la iniciativa privada, sí al mérito y al esfuerzo, sí a todo proyecto que traiga prosperidad y empleo" a la región y también dice "no al pasado inmovilista, no al conformismo y no a la autocomplecencia de la izquierda".

Así, ha asegurado que Uninde "no es una amenaza" y "no viene a sustituir a nadie ni a competir" con la Universidad de Extremadura, que "merece todo nuestro apoyo, cariño, respeto y mucha más financiación de la que recibe". "Uninde viene a sumar, incluso a multiplicar", ha recalcado.

Finamente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha criticado que la consejera de Educación haya venido a hacer un "papel funcionarial y administrativo" y ha rechazado la afirmación de ésta de que ahora se abra el debate cuando la norma se aprobará por lectura única.

"¿No cree ustedes que esto se merecía un debate y una tramitación parlamentaria con todos sus avíos?", se ha preguntado, además de lamentar que no se haya apostado por un "debate político" o "tramitación parlamentaria". "Ustedes no han querido que se escuchara la sociedad extremeña", ha recalcado

Asimismo, Macías ha echado en falta que Vaquera no haya hecho una valoración política de lo que pueda suponer la llegada de una universidad privada en Extremadura y que su aprobación coincide con la misma semana en la que los docentes han salido a la calle a exigir que "a igual trabajo, igual salario".

El texto de la ley aprobada recoge que Uninde tendrá una oferta de titulaciones en modalidad presencial, virtual e híbrida y sede en Badajoz. La modificación de esta ubicación, siempre dentro de Extremadura, deberá ser comunicada a la consejería competente en materia de universidades para su conocimiento y aprobación.

La oferta académica inicial consta de diez grados, siete másteres y dos doctorados. Así, en la Facultad de Ciencias Sociales se impartirán los grados en Emprendimiento y Negocios Digitales; en Marketing Digital; en Finanzas y Control de Gestión; en Negocios y Relaciones Económicas Internacionales y en Diseño Gráfico y de Producto.

Junto a estos grados, destacan los másteres en Administración de Negocios MBA; en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos; en Dirección de Empresas Agroalimentarias; en Dirección de Negocios Digitales y en Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos .

Por su parte, en la Facultad de Ciencias de la Salud se impartirán los grados en Enfermería, en Fisioterapia y en Psicología, mientras que en la Escuela de Ingeniería el Grado en Ingeniería Informática, en Ingeniería de Desarrollo de Videojuegos y los másteres en Industria 4.0 y en Gestión de Proyectos.

Finalmente, Uninde contará con la Escuela de Doctorado e Investigación, en la que se impartirá el doctorado en Negocios Digitales y en Informática

Para el reconocimiento de nuevos centros en Uninde y la implantación de nuevas enseñanzas, se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa estatal y autonómica, una vez se acredite que se cuenta con los medios y recursos necesarios.

Para el acceso a la universidad será necesario que los estudiantes cumplan los requisitos que establece la normativa vigente para acceder a las enseñanzas universitarias.

El régimen de acceso, admisión y permanencia será regulado por dicho centro, que garantizará, en todo caso, que no exista regulación o situación que suponga discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, identidad de género y orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

La universidad establecerá un sistema propio de becas y ayudas al estudio y la investigación en el que se tendrán en cuenta como criterios para la concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del estudiantado.