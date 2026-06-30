El 17 Festival Badasom arranca este martes con el concierto de la fadista portuguesa Teresinha Landeiro

El 17ª Festival Badasom arrancará este martes, 30 de junio, con el concierto de la fadista portuguesa Teresinha Landeiro, que tendrá lugar en la Terraza de Verano del López de Ayala de Badajoz a las 22,00 horas.

Este actuación abrirá un nuevo capítulo del certamen, "consolidado como uno de los espacios de referencia para el encuentro cultural entre España y Portugal", y para las que las entradas tienen precios de entre 15 y 18 euros.

Sobre el escenario de Badajoz, Landeiro estará acompañada por Bernardo Couto, a la guitarra portuguesa; André Ramos, en la viola de fado, y Francisco Gaspar, al bajo acústico quiénes darán forma a "un repertorio que transita entre la tradición y nuevas sensibilidades, en una propuesta que define el carácter del fado actual" .

La cantante lisboeta atraviesa, además, un momento "especialmente significativo" en su carrera, ya ha lanzado su nuevo trabajo discográfico, '¿Será que le Descubres la Poesía?', publicado en mayo y en el que, por primera vez, asume también la producción.

En este álbum, la artista se rodea de nombres destacados como Dino D'Santiago, Marcelo Camelo, Amaro Freitas o António Zambujo, en un proyecto que amplía los márgenes expresivos del fado.