CULTURA

David Bustamante ofrece un concierto en la Feria de Valverde de Leganés

David Bustamante actuará en la Feria de Valverde de Leganés este sábado 22 de agosto ofreciendo muchos de sus éxitos en el Auditorio Municipal

Redacción

Badajoz |

David Bustamante ofrece un concierto en la Feria de Valverde de Leganés
David Bustamante ofrece un concierto en la Feria de Valverde de Leganés | EP

David Bustamante protagonizará el Gran Concierto de Feria en Valverde de Leganés este sábado, 22 de agosto, en el Auditorio Municipal, donde repasará sus grandes éxitos con su característica voz y toda la energía de un directo que promete hacer vibrar al público.

Así, el artista cántabro actuará a las 23,30 horas, en una cita que será una oportunidad para "reencontrarse con canciones que han acompañado a varias generaciones y que forman parte de la banda sonora de muchos momentos".

Además, el público podrá disfrutar en directo de uno de los artistas "más reconocidos y queridos de nuestro país", en una noche pensada para cantar, bailar y vivir la música en compañía, según ha destacado el Ayuntamiento de Valverde de Leganés en nota de prensa.

Las entradas anticipadas tienen un precio de 15 euros y se pueden adquirir en la Casa de la Cultura; Papelería Micheli y Regalos Mónica. También pueden comprarse online. En taquilla, el precio será de 20 euros.

Por último, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés ha animado a vecinos, visitantes y amantes de la música a "no dejar pasar esta cita y a disfrutar de una noche especial" dentro de la programación de la Feria de la localidad pacense.

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