El Ayuntamiento de Badajoz inicia el lunes nuevas obras en el pavimento de Pedro de Valdivia y la piscina de San Roque

El Ayuntamiento de Badajoz inicia el próximo lunes, 17 de agosto, los nuevos trabajos incluidos en la obra de conservación de pavimentos de Badajoz, que supondrán actuaciones de repavimentación asfáltica en diferentes puntos de la ciudad.

Los trabajos comenzarán en la calle Pedro de Valdivia, donde se iniciarán las labores con la fresadora. Posteriormente, las actuaciones continuarán en el aparcamiento de la Piscina Municipal de San Roque. Asimismo, con motivo de estos trabajos, también estará prohibido estacionar en la calle Mondego y en la calle Juan Labrado, de acuerdo con la señalización instalada en cada una de las zonas afectadas.

Igualmente, quedará prohibido el estacionamiento en los espacios señalizados para permitir el correcto desarrollo de las obras. En este sentido, el consistorio recuerda a vecinos y transeúntes que deberán retirar los vehículos estacionados con anterioridad al inicio de las actuaciones.

Los vehículos que permanezcan estacionados de manera indebida en las zonas señalizadas podrán ser retirados por la grúa municipal, con el objetivo de garantizar la normal ejecución de los trabajos y evitar retrasos en las actuaciones previstas.

El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de los vecinos ante las molestias puntuales que puedan ocasionar estos trabajos de conservación y mejora del pavimento.