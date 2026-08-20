El Ayuntamiento de Badajoz habilitará un bus nocturno para el Gran Duelo de Orquestas

El Ayuntamiento de Badajoz ha habilitado un servicio especial nocturno de autobús para este jueves, 20 de agosto, para facilitar los desplazamientos entre el recinto ferial y diferentes puntos de la ciudad, con motivo del Gran Duelo de Orquestas.

Se trata de un espectáculo que tendrá lugar en el auditorio del recinto ferial pacense con la participación de las orquestas Panorama y Paris de Noia, que actuarán en dos escenarios frente a frente, a partir de las 21,00 horas, con más de 50 artistas en directo.

Para facilitar la vuelta de las miles de personas que se espera se desplacen hasta el ferial se ha habilitado un bus nocturno que comenzará a prestar servicio a las 23,00 horas desde el recinto ferial y contará con una frecuencia de 60 minutos.

El recorrido previsto incluye paradas en la avenida de Elvas, avenida Adolfo Díaz Ambrona, Santa Marina, avenida de Colón, Plaza de la Libertad, avenida de Europa, Fernando Calzadilla, Damián Téllez Lafuente, y Antonio de Chaves.

También hará parada en el Paseo Condes de Barcelona --frente a los números 19 y 7-- en Jesús Rincón Jiménez, Sinforiano Madroñero, con tres paradas a lo largo de la calle, y avenida de Elvas. El precio del billete será de 1,20 euros. Este servicio especial estará operativo durante la noche con motivo de la celebración del espectáculo en el recinto ferial, informa el consistorio pacense.