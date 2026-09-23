Anselmo Solana critica la "falta de transparencia" del proceso de primarias del PSOE local a la Alcaldía de Badajoz

El precandidato a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Badajoz, Anselmo Solana Hurtado, ha criticado la "falta de transparencia" de este proceso interno cuya votación está prevista para el próximo sábado 26 y a tenor del cual ha anunciado que no descarta la posibilidad de pedir su aplazamiento y va a valorar con su gabinete jurídico la posibilidad de llevarlo "por otra vía" que consiguiera que "todo esto se aclarara".

"El proceso no está siendo transparente y el proceso no está siendo absolutamente igualitario, porque hay quien cuenta con todos los recursos y quienes no contamos con prácticamente ninguno, salvo el esfuerzo de los equipos de trabajo y de los militantes que voluntariamente han optado por avalarme", ha señalado en declaraciones a los medios junto al Palacio de Congresos y la sede del PSOE en las que ha relatado los hechos acaecidos desde el día 16, cuando tuvo lugar la presentación de los avales de los precandidatos, hasta este miércoles.

Así, ha detallado que presentó 99 avales, pero que después de "algunas vicisitudes que se producen en el recuento" y que determina que "algunos" de los mismos sean declarados "invalidados" hay una queja por parte de los representantes de su candidatura ante la comisión regional, que vuelve a valorar los datos y, de esos avales que habían determinado que iban a ser 91 en una primera instancia, les reconocen cuatro más quedándose en 95 y a uno del mínimo exigido para poder ser proclamado candidato.

Ante ello, su precandidatura muestra su "disconformidad" tanto por "la falta de información" de los responsables que han tenido que estar controlando el proceso, la comisión, como de "transparencia" al no informarles de quiénes son esos avales invalidados.

En este punto, ha expuesto que, al seguir entendiendo que "es un error" y "debido sobre todo a la falta de transparencia de los responsables de la organización", investigaron y comprobaron todos los avales, ante lo que felicita a los integrantes de su precandidatura y detalla que lo hicieron "uno por uno" con los físicos, llegaron a hablar con esos 95 avalistas y empezaron a investigar hasta "intentar conseguir" el número 96, averiguando que corresponde a una compañera "conocida" que hace su ficha de afiliación el pasado 21 de abril en la sede de la agrupación de Badajoz.

Una vez que lo comprobaron, "porque hay un documento gráfico que justifica incluso hasta la hora de esa ficha de relleno de la afiliación", manifestaron a la Secretaría de Organización del partido regional que seguía "habiendo errores" y que requieren que se les dé toda la información y "no se amparen en la ley de protección de datos" porque no van a divulgar ninguno, sino que quieren que "realmente se produzca esa transparencia" que solicitan "como cualquier proceso absolutamente democrático".

También trasladaron a la Secretaría de Organización que puede ser una persona que, "no solamente rellena su ficha de afiliación el día 21 de abril", sino que "además justifica mediante documento bancario que está al corriente de pago" y solicitó al departamento de afiliación de Madrid que se le certificara y entregara copia digitalizada de su impreso de afiliación y de la fecha en la que desde Badajoz se envía ese documento a Madrid, puesto que lo pide y no se le entrega "bajo el pretexto de que ha desaparecido o se ha destruido".

"Nosotros seguimos insistiendo ante la Secretaría de Organización regional y le trasladamos que queremos conocer la trazabilidad de esa ficha de afiliación y de esos datos que adjuntamos", ha apostillado Anselmo Solana en relación a la ficha gráfica de la fotografía de ese día 21 de abril, la ficha de la entidad bancaria en el que realiza el correspondiente descuento o correos electrónicos dirigidos a Madrid donde se solicita la copia digitalizada de cuándo se produce la entrada de la ficha de afiliación.

Sin embargo, "lo único que se responde por parte del departamento de afiliación en Madrid es que la fecha que consta de afiliación en alta es el 3 de junio", ha precisado, para puntualizar que el cierre censal es el 1 de junio y que no tienen acceso a un censo público, pero sí Madrid, la regional y la Secretaría de Organización local.

A este respecto, Solana ha explicado que en la madrugada del viernes al sábado elevaron un recurso en segunda instancia ante la comisión de Madrid, que es el órgano que tendría que resolver ya que la comisión regional había desestimado el presentado en primer lugar; y que en la mañana de este miércoles, media hora antes de estas declaraciones, han recibido la desestimación.

Al respecto, ha considerado que además de incumplirse los estatutos de la organización en cuanto a los plazos establecidos, se está produciendo una "vulneración" de un derecho, el de esa militante al corriente de pago y de los 95 avalistas restantes que se ven "impedidos" de que su aval, "libremente" trasladado, sea "correspondido" a la hora de la elección de este próximo sábado. También "se ha producido un atentado de vulneración de un derecho de sufragio" hacia su persona como precandidato, en el que por un solo aval no ha podido ser proclamado candidato.

"Toda la documentación obra en poder de la regional, de la federación regional del partido, y en la federación a nivel nacional", pero "el error está en que desde el día 21 de abril que se produce esa ficha de afiliación hasta el día 3 de junio que, según nos han comunicado, no se considera o no le dan el alta, tenemos que tener en cuenta que se ha producido un mes y medio", ha insistido, junto con que la citada ficha de afiliación se rellena en Badajoz, pero en la desestimación que les han entregado hace media hora se habla de que había sido en Valencia del Ventoso.

Para Solana, "se están produciendo hechos muy graves que necesitan ser aclarados" y van a valorar pedir el aplazamiento de este proceso o la posibilidad de llevar este proceso "por otra vía que consiguiera que todo esto se aclarara", mientras que sobre la diferencia entre la afiliación del 21 de abril al 3 de junio ha precisado que no hay una antigüedad mínima, pero se requiere estar en situación de alta y haber pagado la cuota. A la hora de desestimarlo, les han indicado que hay una "incidencia censal" y que como no está en el censo no aparece como afiliada desde el 21 de abril.

Sobre los otros tres avales desestimados, reconoce que no tienen información, porque se amparan en la ley de protección de datos, pero que la investigación que han llevado a cabo apunta que podría haber habido una duplicidad en un aval físico y en uno online.

Por último, Anselmo Solana achaca la responsabilidad de la falta de transparencia en estas primarias "en primer lugar" a donde se hizo la afiliación, en segundo y en orden de responsabilidad a la federación regional del PSOE de Extremadura, "porque es conocedor de todo este proceso con hechos y con palabras", y en tercero a Madrid, "que se ha lavado las manos" y en relación al cual "el colmo de los colmos" es cuando les dicen en la desestimación que la ficha se rellenó en Valencia del Ventoso.