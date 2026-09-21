La Fundación del Museo para la Ciencia y la Económica piden que la Fábrica de la Luz de Badajoz sea declarada BIC

La Fundación del Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología (MECyT) y la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz han pedido que la Central Hidráulica de Fuente Nueva de la ciudad, conocida como la Fábrica de la Luz, sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en el marco de un proyecto dirigido a la recuperación de este edificio con fines divulgativos, a través de su puesta en valor como espacio de interpretación y producción de energía.

El proyecto es más ambicioso y pretende abarcar también el Canal de los Ayala y el Molino de los Moscoso, situados en este mismo entorno junto al pico del Guadiana y todo ello vinculado a la recuperación y revalorización del patrimonio de la ciudad y la región, especialmente el científico y tecnológico, con el Palacio de Godoy como posible sede del futuro Museo Extremeño para la Ciencia (MECyT).

Así lo han avanzado el presidente de la Real Sociedad Económica, Florencio Monje; y el presidente de la Fundación del Museo Extremeño para la Ciencia, Lorenzo J. Blanco, acompañados del director de Sección de Ciencia y Tecnología de la Económica, Francisco Cuadros, en rueda de prensa este lunes en Badajoz en la que han detallado que en principio se pedirá la declaración como BIC de la Fábrica de la Luz, aunque también de los otros dos edificios en general, dentro de este proyecto de puesta en valor y en aras de que dicho reconocimiento permitiera acceder a ayudas como las del 1,5 por ciento Cultural.

En su intervención, Florencio Monje ha recordado que este proyecto "viene de lejos" y que formaba parte de la estructura de iniciativas que organizó la Real Sociedad Económica en la celebración de su 200º aniversario, este año cumple el 210º, y en que lo presentan como una idea "a futuro", junto al Palacio de Godoy como posible sede del MECyT, como así les ha orientado y propuesto el Ayuntamiento de Badajoz.

Un proyecto para Badajoz y para Extremadura, ha continuado, que conlleva que sea interinstitucional y conjugar las ayudas o normativas de la Junta de Extremadura, así como de la Diputación y el Ayuntamiento de Badajoz o de la Universidad de Extremadura (UEx), dándole "mucho más potencia", aunque al mismo tiempo supone que tengan que ser "muy ágiles" a la hora de coordinarse con éstas.

A su vez, Lorenzo J. Blanco ha señalado que es una idea que se tiene desde hace mucho tiempo dirigida a rehabilitar y poner en valor este entorno, bajo la perspectiva del MECyT de mostrar la ciencia en general como una actividad social y cultural, y en relación a lo cual ha señalado que Badajoz cuenta con "muchos" elementos de ciencia y este es uno de ellos.

La zona en concreto, ha especificado, está "bastante deteriorada" y cuenta con tres edificios emblemáticos como son la harinera pionera por el uso del hormigón en su construcción, la Fábrica de la Luz y el Molino de los Moscoso, este último datado a principios del siglo XVII.

De igual modo, ha recordado que en una reunión mantenida en 2024 entre la Junta, el ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la UEx, el Museo Ciencia Viva de Estremoz o Endesa se acordó por parte de todas las instituciones que se hiciera un proyecto para recuperar la zona, pidiendo en primer lugar su declaración como BIC como paso previo para poder acceder a ayudas de proyectos regionales, nacionales o europeos.

Ante ello, Blanco ha expuesto que dicha petición como BIC la van a trasladar a la Junta "de manera inmediata", para lo que ya cuentan con la documentación, en aras de recuperar en primer lugar la Fábrica de la Luz y ante lo que cuentan asimismo con otros dos proyectos, uno de carácter arquitectónico elaborado por Francisco Hipólito para poner en valor los edificios, conectados con el Palacio de Godoy como sede del futuro MECyT con unas pasarelas sobre el río en un paseo de unos cinco o diez minutos.

El segundo está orientado a poner en funcionamiento la Fábrica de la Luz para que produzca energía dentro de un centro de interpretación de esta última, y lo ha coordinado Francisco Cuadros, catedrático de la UEx que ha explicado que en torno a 1900 era una central hidroeléctrica y que el planteamiento es aprovechar la obra civil del Canal de los Ayala para instalar una turbina y producir unos 70 kilovatios de potencia eléctrica de salida.

También se mostraría su funcionamiento con un vidrio transparente y resistente en el suelo, o se compararía con una rueda situada aguas abajo.

Lorenzo J. Blanco ha insistido en que la idea es recuperar estos elementos vinculados a la historia y el patrimonio de Badajoz, mostrar la evolución de la ciencia y la técnica desde el molino a la generación de energía eléctrica o el uso de ésta para la antigua harinera como un ejemplo de cómo la ciencia influye de manera "decisiva" en el desarrollo de las ciudades. Respecto al coste de este proyecto, reconoce que es "mucho" y que son "conscientes" de que es "complejo", pero también de que o lo abordan o la zona se acabará deteriorando y los edificios terminarán cayéndose.