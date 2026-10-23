Vila-real tramita ocho relaciones de pago por un millón de euros para liquidar las facturas pendientes de 2025 en noviembre

El Ayuntamiento de Vila-real ha impulsado la convocatoria de un pleno urgente para aprobar ocho relaciones de pago por un importe aproximado de un millón de euros, con el objetivo de avanzar en el abono de facturas pendientes a proveedores y liquidar durante el mes de noviembre las correspondientes a 2025.

El consistorio trabaja en la recta final del proceso para regularizar estas obligaciones económicas, después de los avances realizados durante los últimos meses. La previsión municipal es completar los pagos pendientes del ejercicio 2025 en noviembre y seguir cumpliendo con los compromisos económicos adquiridos con los proveedores.

Las ocho relaciones de pago incluyen facturas por servicios prestados al Ayuntamiento, así como gastos correspondientes a 2026 vinculados a servicios esenciales de distintas concejalías. La prioridad es agilizar la tramitación de estas obligaciones y reducir los tiempos de respuesta de la Administración local.

Para ello, el Ayuntamiento ha trabajado en un modelo de gestión destinado a facilitar la tramitación de facturas y relaciones de pago, mejorar la capacidad administrativa y acelerar los procedimientos. No obstante, cada expediente debe cumplir los requisitos legales y completar los controles correspondientes antes de autorizar el abono.

El consistorio reconoce las dificultades que supone cumplir los parámetros y plazos establecidos por la normativa en materia de pagos, por lo que busca compatibilizar una mayor agilidad administrativa con la seguridad jurídica.

Con la aprobación de estas ocho relaciones, el Ayuntamiento pretende continuar reduciendo las obligaciones pendientes con sus proveedores y avanzar hacia la normalización de los pagos municipales, con noviembre como fecha prevista para liquidar las facturas correspondientes a 2025.