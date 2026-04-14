Vila-real publica en el BOE cerca de 3.000 expedientes de la tasa de residuos por no poder notificar los recibos

El Ayuntamiento de Vila-real ha informado de que, pese a los intentos realizados en distintas ocasiones, no ha sido posible efectuar la notificación personal de la tasa de residuos a varios contribuyentes en sus domicilios.

Ante esta situación, y conforme a la normativa vigente, los servicios técnicos municipales han procedido a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en sus números 52 y 58, de los listados de expedientes en los que no ha sido posible completar la notificación individual. En total, se trata de cerca de 3.000 casos.

Según establece la normativa, en estos supuestos se aplica un recargo del 5% sobre el importe del recibo correspondiente. No obstante, el consistorio ha señalado que las personas afectadas pueden evitar mayores costes si acuden personalmente al Departamento de Tesorería, situado en la calle Josep Ramon Batalla, 6, para recoger la notificación. Para ello deberán identificarse mediante DNI en el caso de personas físicas o CIF en el caso de personas jurídicas. En estos casos, no será necesario realizar ningún trámite adicional.

En caso de no atender la notificación, el procedimiento continuará con la aplicación de un recargo del 20%, además de los correspondientes procesos de apremio y embargo establecidos legalmente.

Desde el equipo de gobierno se ha recordado que la implantación de la tasa de residuos se ha realizado con sensibilidad hacia la ciudadanía, habilitándose un plazo de cerca de dos meses para solicitar bonificaciones. El objetivo actual, según el consistorio, es evitar que los vecinos y vecinas tengan que asumir costes superiores a los estrictamente necesarios.

El Ayuntamiento de Vila-real publicará los listados en el apartado de noticias de la web municipal, con el fin de que la ciudadanía pueda comprobar si se encuentra entre los expedientes afectados.