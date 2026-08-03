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Vila-real pone en marcha durante agosto el primer servicio piloto de socorrismo en el río Millars

El dispositivo funcionará los fines de semana y festivos en el entorno de El Molí para reforzar la seguridad de los bañistas y evaluar la futura declaración de una zona de baño.

ondacero.es

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Vila-real pone en marcha durante agosto el primer servicio piloto de socorrismo en el río Millars
Vila-real pone en marcha durante agosto el primer servicio piloto de socorrismo en el río Millars | Ayuntamiento de Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real activará durante este mes de agosto un programa piloto de socorrismo en un tramo del río Millars, junto al Centro de Congresos El Molí, con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que frecuentan este enclave natural durante el verano.

El servicio estará operativo los fines de semana y los días festivos, entre las 11.00 y las 20.00 horas. Durante ese horario, una zona concreta del río permanecerá delimitada mediante boyas y elementos de señalización para identificar el espacio vigilado por los socorristas. Fuera de este horario y del perímetro establecido, el uso de la zona será responsabilidad de cada usuario.

La actuación se completa con la instalación de paneles informativos en los que se detallarán las normas de uso del entorno, así como las actividades permitidas y prohibidas. La puesta en marcha de este servicio coincide con la finalización de los trabajos de retirada de cañas realizados dentro del proyecto Desencanyar, una intervención que ha mejorado la accesibilidad al paraje.

El dispositivo contará además con un refuerzo de seguridad. La Policía Local mantendrá presencia fija en el paraje del Termet durante los fines de semana, mientras que la Guardería Rural del Consorcio del Millars continuará con sus labores habituales de vigilancia y control del espacio natural.

Para coordinar el operativo, responsables de la Policía Local, el Servei Municipal d'Esports y la Guardería Rural del Consorcio del Millars han establecido los protocolos de funcionamiento del dispositivo, que trabajará de forma conjunta durante toda la prueba piloto.

La iniciativa permitirá evaluar tanto el funcionamiento del servicio como el comportamiento de los usuarios con el fin de estudiar, en un futuro, la posible declaración de este tramo del río como zona de baño. Esta figura facilitaría la consolidación del uso recreativo del espacio y permitiría implantar controles periódicos de la calidad del agua, además de otras medidas orientadas a reforzar la seguridad y la protección ambiental de este enclave natural.

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