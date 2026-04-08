Vila-real acoge el Versus Royal 2026 y se posiciona en el mapa europeo de los eSports

Vila-real se prepara para vivir una jornada histórica para los aficionados a los videojuegos de lucha con la celebración del Versus Royal 2026, un torneo oficial integrado en el circuito europeo 2XKO EU Community Series. El evento tendrá lugar el próximo 11 de abril en el Teatro Tagoba y ya ha superado los 50 participantes inscritos, procedentes de distintos puntos del país, según ha destacado el organizador Daniel Segarra.

La cita forma parte de la primera temporada de la 2XKO EU Community Series, una iniciativa impulsada por Riot Games con el objetivo de reforzar la escena competitiva a nivel europeo. En este marco, el torneo de Vila-real se incluye en la categoría Community Locals, competiciones presenciales que permiten a los jugadores comenzar a sumar puntos en el ranking oficial europeo y abrirse camino hacia torneos de mayor nivel.

El evento está organizado por el Servei Municipal d’Esports de Vila-real en colaboración con la empresa Teseo y El Minotauro, y reunirá a destacados talentos emergentes en torno a 2XKO, el nuevo juego de lucha por equipos 2 contra 2 ambientado en el universo de League of Legends y Arcane. Este título ha ganado protagonismo en la escena de los eSports gracias a su combinación de acción dinámica y estrategia.

Además del torneo principal, el Versus Royal 2026 incluirá una segunda competición centrada en Fatal Fury: City of the Wolves, la nueva entrega de la histórica saga de lucha que regresa tras más de dos décadas, aportando variedad y atractivo adicional tanto para jugadores como para espectadores.

Uno de los principales reclamos del evento será su sistema de premios. Los ganadores obtendrán un viaje a Francia para participar en el EVO Europa, considerado el torneo más importante del continente en juegos de lucha. Asimismo, los participantes podrán sumar puntos clave en la clasificación europea, con la posibilidad de acceder al EVO Las Vegas 2026, el mayor evento mundial del género.