Toni Nadal participa este martes en el ciclo de conferencias Ágora Nules

“Todo se puede entrenar”, es el título de la conferencia que impartirá Toni Nadal el martes, 24 de marzo, a las 19:00 horas en el Local Multifuncional de Nules con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La charla se enmarca en el ciclo de conferencias “Ágora Nules” correspondiente al mes de marzo, y en esta ocasión, se pretende hacer hincapié en el esfuerzo, la disciplina y la constancia.

Toni Nadal, es entrenador de tenis y conferenciante. Es conocido por haber sido el entrenador de Rafa Nadal, de hecho fue la figura clave en la formación deportiva y mental del tenista desde su infancia hasta su consolidación como número uno del mundo.

Del mismo modo, también es especialmente reconocido por sus enfoques en la cultura del esfuerzo, la disciplina y la constancia, la humildad ante el éxito, la gestión de la adversidad, la fortaleza mental, o la importancia del entorno y los valores familiares, de hecho con esta conferencia se quiere transmitir la idea central de que no solo se entrena el físico, se entrena también la mente, la actitud, el carácter y la forma de afrontar la adversidad.

El Ciclo de Conferencias Ágora Nules está organizado por el Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y de la UNED Castellón-Vila-real.