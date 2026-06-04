Reciplasa culmina el sellado del vaso B del vertedero de Onda tras una inversión de 2,7 millones de euros

Reciplasa ha finalizado las obras de sellado del vaso B del vertedero de Onda, una actuación estratégica que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros y que constituye el proyecto más importante dentro del plan de mejoras de 4,5 millones aprobado por la entidad para modernizar sus instalaciones y reforzar la gestión sostenible de los residuos.

La intervención quedará completada con la hidrosiembra de vegetación sobre la superficie sellada, una actuación que se ejecutará cuando las condiciones meteorológicas sean las más adecuadas.

Durante una visita a las instalaciones, el presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destacó que el proyecto era una actuación prioritaria tanto desde el punto de vista medioambiental como del servicio prestado a los municipios consorciados. Además, avanzó que la entidad continúa trabajando en nuevas infraestructuras adaptadas a las crecientes exigencias ambientales.

Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, valoró la actuación como una respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos y un paso importante para mejorar el entorno y la sostenibilidad de la ciudad.

El sellado del vertedero forma parte de una hoja de ruta más amplia que incluye otras inversiones, como la construcción de una planta de recuperación de colchones y la modernización de la zona de compactación de la estación de transferencia de Almassora.