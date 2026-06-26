El profesorado tutor de la UNED de Castelló recibirá su primera mejora retributiva tras 46 años.

La Junta Rectora de la UNED de Castelló ha aprobado la primera mejora retributiva para su profesorado tutor desde la creación del centro hace 46 años. La medida eleva la remuneración de 52,50 a 60 euros por hora, lo que supone un incremento de 7,50 euros por hora, equivalente a una subida del 14,3%.

La institución considera este acuerdo un hito histórico y una apuesta por reforzar la calidad de la enseñanza, al reconocer el papel del profesorado tutor como una pieza esencial del modelo educativo de la UNED. La actualización retributiva busca fortalecer la atención personalizada al alumnado, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuir al éxito académico.

Con esta decisión, la UNED de Castelló pretende poner en valor la labor de sus tutores y reafirmar su compromiso con la excelencia docente y la mejora continua de la calidad educativa.