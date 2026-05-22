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Onda proyecta un laboratorio urbano con cerámica reciclada gracias a una subvención estatal de 12.000 euros

El proyecto ‘Onda Circular City Lab’ convertirá espacios públicos del municipio en zonas de innovación sostenible para combatir el calor urbano mediante soluciones cerámicas circulares.

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Onda proyecta un laboratorio urbano con cerámica reciclada gracias a una subvención estatal de 12.000 euros
Onda proyecta un laboratorio urbano con cerámica reciclada gracias a una subvención estatal de 12.000 euros | Ayuntamiento de Onda

El Ayuntamiento de Onda transformará parte de su espacio público en un laboratorio urbano de innovación aplicada tras recibir una subvención de 12.000 euros del programa estatal ‘Ciudad Laboratorio’ 2026 de la Red Innpulso. La propuesta ondense, denominada 'Onda Circular City Lab: Microinfraestructura Urbana Cerámica Circular (MUCC)', ha sido seleccionada entre 38 candidaturas presentadas por municipios de toda España, consolidando a la ciudad como referente nacional en innovación urbana ligada a la industria cerámica.

La iniciativa permitirá desarrollar un proyecto piloto para diseñar, instalar y evaluar soluciones urbanas sostenibles elaboradas con materiales cerámicos reciclados o subproductos industriales. El objetivo principal será mejorar el confort climático en calles y espacios públicos mediante infraestructuras innovadoras y respetuosas con el medio ambiente.

El proyecto contempla la participación de empresas, emprendedores, entidades tecnológicas y agentes especializados vinculados al sector cerámico y de materiales. A través de un reto abierto, el Ayuntamiento seleccionará una propuesta innovadora que será instalada y validada en una zona urbana de gran afluencia para comprobar su comportamiento en condiciones reales.

Entre las posibles actuaciones destacan la creación de refugios climáticos, zonas de sombra, mobiliario urbano bioclimático, jardineras técnicas y pavimentos cerámicos capaces de reducir la temperatura ambiental y mejorar el bienestar ciudadano. Todas estas soluciones estarán basadas en criterios de economía circular y reutilización de materiales.

Además, el piloto incorporará un sistema de medición de indicadores técnicos, ambientales y sociales para evaluar su impacto y analizar la posibilidad de extender estas soluciones a otros espacios del municipio.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de innovación y sostenibilidad de Onda vinculada al sector cerámico, uno de los principales motores económicos locales. El proyecto se desarrollará a lo largo de 2026 y contará con la colaboración de entidades especializadas como el Instituto de Tecnología Cerámica, universidades y agentes del ecosistema innovador.

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