Onda y la Generalitat destacan la innovación y el empleo de calidad del Grupo La Plana

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, y la consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, han visitado este lunes la planta de Packaging Onda del Grupo La Plana, una de las mayores instalaciones del país dedicadas a la fabricación de envases y embalajes de cartón.

Durante el recorrido, ambas autoridades han conocido de primera mano la actividad industrial y las líneas de innovación de la compañía, que cuenta con 66.000 metros cuadrados, más de 200 trabajadores y su propio centro de innovación, el InnLab, enfocado en el desarrollo de soluciones avanzadas de packaging.

La alcaldesa ha subrayado el orgullo de mostrar a la Generalitat “el talento, la inversión tecnológica y el empleo de calidad que genera una empresa ondense líder en su sector”, y ha añadido que Grupo La Plana es “ejemplo de crecimiento desde el arraigo y la innovación, impulsando la economía local y llevando el nombre de Onda por toda Europa”.

La visita también ha contado con la presencia del CEO Juan Ignacio Piquer y otros directivos de la compañía, quienes han detallado proyectos de modernización como la implantación de un nuevo almacén vertical automatizado, orientado a mejorar la eficiencia logística y la sostenibilidad.

Por su parte, la consellera Merino ha valorado la trayectoria de la empresa, destacando su “capacidad de innovación y compromiso con la sostenibilidad”, así como su papel como “motor de empleo y desarrollo para la localidad”.

Fundado en 1973 en Betxí, Grupo La Plana se ha consolidado como referente nacional en envases y embalajes de cartón ondulado y compacto, con seis plantas de producción y dieciséis centros de montaje y oficinas comerciales, apostando por la transformación digital y la economía circular.