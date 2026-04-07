Onda aprueba por unanimidad su candidatura a Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

El Ayuntamiento de Onda ha aprobado por unanimidad, en el pleno ordinario del mes de abril, la candidatura del municipio al reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia otorgado por UNICEF. Esta decisión culmina un proceso de dos años en el que el consistorio ha trabajado para integrar de manera estructural la voz de niños, niñas y adolescentes en la acción municipal.

El camino hacia esta candidatura comenzó en 2025 con la firma de un convenio con UNICEF, a partir del cual el Ayuntamiento desarrolló herramientas clave como el I Plan de Infancia y Adolescencia. Este documento marca las líneas estratégicas para mejorar el bienestar de los menores, junto con la creación del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA), concebido como un canal estable para incorporar sus propuestas en la toma de decisiones.

El compromiso institucional también se ha materializado en iniciativas como la aprobación de la Declaración del Día Mundial de la Infancia, consolidando la protección y promoción de los derechos de los más jóvenes.

Entre las actuaciones impulsadas destacan la mejora de parques infantiles en distintos barrios, la creación de espacios innovadores como MICO Gaming Zone o el desarrollo de proyectos culturales como la Alquería Cultural, todos ellos orientados a ofrecer entornos seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de la infancia.

El pleno municipal aprobó también por unanimidad la modificación del reglamento del Consejo Escolar Municipal. Esta medida permitirá incorporar asesores con voz pero sin voto, con el objetivo de mejorar la calidad de las decisiones en materia educativa y reforzar este órgano como espacio de participación y coordinación.