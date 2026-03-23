Burriana abre inscripciones para sus Escoletes d’Estiu con más de 1.000 plazas disponibles

El Ayuntamiento de Burriana ha anunciado la apertura del periodo de inscripción para las primeras modalidades de las Escoletes d’Estiu municipales, una iniciativa que este año ofrecerá un total de 1.030 plazas dirigidas a niños, niñas y jóvenes del municipio. En esta primera fase ya se puede solicitar plaza para la Escola d’Estiu de Servicios Sociales y el Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables, mientras que el resto de programas abrirán inscripciones de forma progresiva.

La Escola d’Estiu de Servicios Sociales, que alcanza su 40ª edición, contará con 350 plazas y se consolida como uno de los programas más emblemáticos del verano. Dirigida especialmente a menores en situación de vulnerabilidad, incluye actividades como talleres creativos, deportes, juegos y excursiones. Además, ofrece servicio de comedor, lo que garantiza una alimentación equilibrada y facilita la conciliación familiar durante las vacaciones.

Por su parte, la Concejalía de Deportes pone en marcha el Campus Multiesportiu i d’Hàbits Saludables Estiu 2026, con 300 plazas distribuidas en dos turnos: del 22 de junio al 10 de julio y del 13 al 31 de julio. Esta propuesta combina actividad física con educación en hábitos saludables y valores.

La programación también incluye una vertiente artística a través de la Escuela de Verano del Centro Municipal de las Artes Rafel Martí de Viciana, que se desarrollará del 29 de junio al 31 de julio con 120 plazas para menores de entre 4 y 12 años. En este espacio, los participantes podrán explorar disciplinas como la música, la danza y las artes plásticas en un entorno creativo.

Además, el Casal Jove amplía la oferta con 100 plazas destinadas a formación especializada. Entre las actividades destacan un taller de ajedrez, cursos tecnológicos, un campus de inglés bajo el título “The Expedition Summer Camp: Impossible Words” y un curso de japonés durante el mes de agosto dirigido a jóvenes de entre 13 y 30 años.

La zona marítima contará con su propia escuela de verano en el Polifuncional del Grao, con 160 plazas gestionadas por Animación Monitors. Esta sede funcionará del 22 de junio al 30 de agosto en dos turnos, ampliando así la cobertura de la iniciativa a diferentes puntos del municipio.

Con esta programación, el consistorio de Burriana refuerza su apuesta por ofrecer alternativas de ocio educativo durante el verano, combinando deporte, cultura y aprendizaje de idiomas en un entorno inclusivo y accesible para toda la ciudadanía