Marciano Gómez y Jorge Monferrer Daudí firman el acuerdo para construir el nuevo consultorio en el Puerto de Burriana

La delegación de competencias consiste en una modalidad que permite potenciar la colaboración entre las dos administraciones públicas en cuanto a la gestión del proyecto. De hecho, mediante esta fórmula la Conselleria se hace cargo de la financiación de la obra y otorga al ayuntamiento la potestad para asumir las competencias relacionadas con la gestión de la ejecución de las obras, como es la contratación, licencias y seguimiento de las mismas.

De esta manera, según ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez,‘lo que pretendemos es agilizar los trámites burocráticos para que el futuro centro sanitario sea una realidad cuanto antes y que podamos poner a disposición de la ciudadanía este nuevo recurso asistencial”.

La puesta en funcionamiento de este consultorio auxiliar permitirá aumentar la capacidad asistencial en esta zona de salud al incrementar los recursos sanitarios, una necesidad que resultaba imprescindible dado el crecimiento de población que ha experimentado Burriana en los últimos años y la gran afluencia de turistas en determinadas épocas del año.

Además, se llevará a cabo una reorganización asistencial, de manera que muchos pacientes, tanto de Medicina de Familia como de Pediatría, que actualmente son atendidos en el Consultorio Auxiliar del Grao y en el Centro de Salud Integrado Burriana II, ya no tendrán que desplazarse a dichos centros y recibirán atención sanitaria en el nuevo consultorio.

Para la puesta en marcha del nuevo Consultorio Auxiliar Burriana-Puerto, la Conselleria de Sanidad va a destinar un presupuesto de más de 2,1 millones de euros en la obra que, junto con la dotación de equipamiento, la inversión alcanzará los cerca de 3 millones de euros.

El nuevo centro sanitario se va a ubicar en una parcela de 2.100 m2, que está situada junto a la iglesia del puerto de Burriana, en concreto, en la confluencia entre la Avenida Mediterránea y la avenida Jaime Chicharro. Se trata de una zona estratégica del municipio, lo que facilitará el acceso de la población a los recursos sanitarios.

En cuanto al plan funcional, el nuevo centro dispondrá de un Área de Medicina de Familia con tres consultas médicas, tres de enfermería y una consulta polifuncional con trabajadora social. Además, contará con un Área de Extracciones y Tratamientos. Por su parte, el Área de Pediatría, dispondrá de una consulta de pediatra y una de enfermería. Además, habrá un espacio reservado para el Área de Recepción de pacientes y un Área de Urgencias dotada de una consulta de atención de urgencias vitales.