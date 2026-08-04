Onda abre el plazo para solicitar el Carnet MobilisGO: el bonobús gratuito para jóvenes estudiantes.

El Ayuntamiento de Onda ha abierto el plazo para solicitar el Carnet MobilisGO Onda correspondiente al curso académico 2026/2027, una iniciativa municipal que permitirá a los estudiantes desplazarse de forma gratuita a sus centros educativos ubicados fuera de la localidad.

Este programa está dirigido a personas empadronadas en Onda mayores de 16 años que cursen estudios postobligatorios en centros públicos o concertados fuera del municipio, siempre que la formación elegida no se imparta en la localidad. Entre los beneficiarios se encuentran estudiantes universitarios, de Bachillerato, Formación Profesional, Formación Ocupacional Homologada y otros programas formativos específicos, incluidos aquellos destinados a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Gracias a esta iniciativa, el consistorio asumirá el coste íntegro de los desplazamientos en las líneas regulares que conectan Onda con Vila-real, Castellón y la Universitat Jaume I (UJI), facilitando así el acceso a la educación y reduciendo el impacto económico que supone el transporte para muchas familias.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Onda, disponible en la página web municipal. El carnet será personal e intransferible y tendrá validez durante todo el curso académico, desde el 7 de septiembre de 2026 hasta el 9 de julio de 2027, permitiendo realizar gratuitamente los trayectos autorizados entre Onda y Vila-real o Castellón durante los días lectivos.

Paralelamente, el Ayuntamiento continúa avanzando en su apuesta por acercar la educación superior al municipio con la futura apertura de un aula de la UNED en Onda. El nuevo espacio estará ubicado en el edificio Àgora Onda, actualmente en proceso de remodelación junto al parque de las Tres Culturas, y su puesta en marcha está prevista para el próximo otoño.

La nueva sede permitirá cursar hasta una decena de grados universitarios sin necesidad de desplazarse diariamente a otras localidades, una iniciativa con la que el consistorio pretende facilitar el acceso a la formación universitaria, favorecer la igualdad de oportunidades y contribuir a la retención del talento joven en el municipio.