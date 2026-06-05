Nules saca a concurso la gestión de tres chiringuitos de playa para los próximos dos años

El Ayuntamiento de Nules ha sacado a licitación tres espacios de la playa destinados al servicio de bar-restaurante para las temporades 2026 y 2027. En concreto, se trata de la licitación de diferentes chiringuitos para desarrollar esta actividad en la Playa Les Marines y en la zona de la Gola.

La idea es que estas playas cuenten con este tipo de servicio, de manera que se quiere licitar un puesto en la Playa Les Marines; y dos más en la Playa l’Alcúdia. Con esta licitación, el Ayuntamiento pretende ofrecer este servicio en las playas de Nules no solo en los meses estivales también en otras temporadas como Semana Santa y Pascua.

El canon mínimo ofertado es de 1.200 euros anuales, además la concesión será para un periodo de dos años y dos más de prórroga, y las ofertas se pueden presentar en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el lunes 15 de junio.

Si los interesados desean ampliar la información relacionada con los pliegos se puede contactar con el Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Nules.