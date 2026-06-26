Nules y Burriana se suman a la celebración del Día Internacional del Orgullo

En Nules, la Plaza Mayor ha acogido la lectura de un manifiesto institucional en un acto presidido por el alcalde, David García, junto a la concejala de Políticas de Igualdad, Gemma Carratalá, y miembros de la corporación municipal. Durante la lectura se ha puesto el acento en la necesidad de seguir defendiendo los derechos del colectivo LGTBI y en la responsabilidad de las instituciones públicas para combatir los discursos de odio que han cobrado protagonismo en los últimos años.

Como muestra de apoyo, el Ayuntamiento ha colocado la bandera LGTBI en los balcones del consistorio de Nules y de Mascarell, además de repartir detalles conmemorativos entre las personas asistentes. Desde el consistorio se ha recordado que esta efeméride se celebra internacionalmente desde 1970 y se ha reiterado el compromiso municipal con la libertad sexual y de género.

Por su parte, Burriana ha desarrollado una jornada participativa en el Jardín Arqueológico del Centre Municipal de Cultura La Mercé, donde, además de la lectura del manifiesto institucional, se ha presentado para su validación pública el nuevo Informe Diagnóstico LGTBI de Burriana.

El programa ha incluido el taller "Cinefórum + Diálogo con datos", un espacio de reflexión en el que han participado técnicos municipales de Servicios Sociales, integrantes de Xarxa Salut, representantes del colectivo LGTBI, asociaciones locales y vecinos. Tras la presentación del diagnóstico, se han proyectado los cortometrajes Heartbeat y Por un beso, que han servido como punto de partida para un coloquio en el que se han analizado las realidades reflejadas en las obras audiovisuales y su relación con los principales resultados del estudio realizado en la capital de la Plana Baixa.

Las actividades concluirán este domingo con la iluminación de la fachada del Ayuntamiento de Burriana con los colores de la bandera LGTBI, como símbolo del respaldo institucional a la diversidad y a la defensa de los derechos del colectivo.