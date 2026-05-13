El IES Torrelló de Onda programa la reapertura del Grado Medio de Excavaciones y Sondeos para el próximo curso

El IES Torrelló de Onda volverá a impartir el próximo curso académico de Formación Profesional el Grado Medio de Excavaciones y Sondeos, una formación especializada enmarcada en la familia profesional de industrias extractivas. Esta iniciativa está impulsada por la Asociación de Empresas de Áridos de la Comunitat Valenciana (ARIVAL) y cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio.

El periodo de inscripción para el curso 2026-2027 permanecerá abierto del 20 al 28 de mayo y las solicitudes podrán tramitarse a través de la plataforma oficial Adminova de la Generalitat Valenciana.

La formación combinará clases teóricas en el IES Torrelló con prácticas en la cantera La Torreta, ubicada en Castellón de la Plana y gestionada por la empresa Origen y Materiales. Además, los alumnos tendrán la posibilidad de realizar prácticas remuneradas dentro del programa de Formación Profesional Dual en distintas explotaciones mineras del sector.

El objetivo principal de este ciclo formativo es preparar a profesionales cualificados para algunos de los perfiles más demandados en la industria extractiva. Entre ellos destacan operadores de maquinaria pesada, como pala cargadora, retroexcavadora, camión y volquete, así como operadores de mantenimiento eléctrico y mecánico, perforación, trituración y encargados de explotación.

Desde ARIVAL destacan que la industria de los áridos desempeña un papel clave como suministradora de materias primas esenciales para sectores estratégicos como la construcción, las infraestructuras y la obra pública. Además, subrayan que se trata de una actividad cada vez más especializada y vinculada a procesos de innovación, digitalización y transición ecológica.

Actualmente, el sector de los áridos en la Comunitat Valenciana cuenta con cerca de un centenar de explotaciones mineras activas y genera miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, las empresas siguen enfrentándose a la falta de relevo generacional y a la escasez de mano de obra cualificada.

Además de adquirir formación técnica especializada, el alumnado podrá acceder a una experiencia profesional directa en empresas del sector, facilitando así su futura inserción laboral una vez finalizados los estudios.