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"España: entre la polarización y el consenso", nueva conferencia de Ágora Nules con Nicolás Redondo Terreros

La nueva conferencia tendrá lugar el próximo 2 de junio, a las 19h en el Local Multifuncional con una figura de referencia en la vida política y social española.

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"España: entre la polarización y el consenso", nueva conferencia de Ágora Nules con Nicolás Redondo Terreros
"España: entre la polarización y el consenso", nueva conferencia de Ágora Nules con Nicolás Redondo Terreros | Ayuntamiento de Nules

El Alcalde de Nules, David García, ha presentado hoy esta nueva conferencia que tendrá lugar el próximo 2 de junio, a las 19:00 horas, en el Local Multifuncional, quien ha señalado al respecto que "tendremos entre nosotros a una persona con una trayectoria marcada por la defensa de la convivencia democrática, la libertad y el diálogo".

Desde el Ayuntamiento de Nules se pretende que este ciclo de conferencias continúe trayendo a Nules voces relevantes del ámbito político, social, económico y cultural, capaces de enriquecer el debate público y fomentar así una ciudadanía crítica y participativa.

El Ciclo de Conferencias Ágora Nules es un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Nules, en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vila-real, con el objetivo de abrir Nules al pensamiento, al debate y a la participación ciudadana, y con la intención de que Nules sea un municipio activo, dinámico y comprometido con los grandes temas que afectan a la sociedad.

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