Cerca de 1.000 escolares de Almassora participan en las proyecciones del Festival Internacional de Cortometrajes ALMA

Cerca de 1.000 alumnos de los centros educativos de Almassora pasarán esta semana por la Casa de la Cultura para participar en las proyecciones escolares organizadas con motivo de la octava edición del Festival Internacional de Cortometrajes ALMA. La iniciativa acerca el mundo audiovisual a los estudiantes de diferentes edades y les permite descubrir nuevas historias y propuestas cinematográficas a través de la gran pantalla.

La programación escolar se desarrolla durante las mañanas y cuenta con la participación de distintos centros educativos del municipio. El festival combina estas actividades educativas con las proyecciones nocturnas de la sección oficial, que tienen lugar cada día a las 21:30 horas en la Casa de la Cultura. Las sesiones son gratuitas y están abiertas a toda la ciudadanía.

Esta edición reúne un total de 33 cortometrajes seleccionados entre los cerca de mil trabajos presentados al certamen. Entre las producciones que forman parte de la programación, nueve están preseleccionadas para los premios Goya, lo que refuerza la proyección y el atractivo de esta cita cinematográfica.

El Festival Internacional de Cortometrajes ALMA arranca hoy lunes en la renovada Casa de la Cultura de Almassora y finalizará el sábado 14 de noviembre con la celebración de la gala final y la entrega de premios.

La octava edición reconocerá con dos Alma de Oro a los actores Jaime Lorente y Juan José Ballesta, quien también participará en la gala como invitado especial.