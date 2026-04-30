Burriana refuerza su oferta gastronómica con “La Tapa” y 21 locales participantes.

La iniciativa se celebrará del 14 de mayo al 14 de junio y contará con la participación de 21 establecimientos, que ofrecerán una tapa especial acompañada de bebida por un precio único de 5 euros. Durante este periodo, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes locales adheridos y disfrutar de una experiencia gastronómica variada y accesible.

Como parte de la dinámica de la ruta, los participantes podrán sellar su recorrido en los establecimientos visitados y votar por su tapa favorita. Además, entre todas las personas participantes se sortearán premios valorados en 700 euros, incentivando así la participación y el descubrimiento de nuevos espacios gastronómicos.

Como valor añadido, se fomentará entre los establecimientos ganadores la realización de reportajes en medios de comunicación, con el objetivo de potenciar su visibilidad y favorecer la difusión de los locales comerciales de la ciudad.