BURRIANA

Burriana refuerza su oferta gastronómica con “La Tapa” y 21 locales participantes

El sector hostelero de Burriana y el Ayuntamiento ponen en marcha una nueva edición de la Ruta de la Tapa, una propuesta gastronómica que busca dinamizar la economía local, promover el consumo de proximidad y dar visibilidad a la riqueza culinaria de la ciudad.

ondacero.es

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Burriana refuerza su oferta gastronómica con “La Tapa” y 21 locales participantes.
Burriana refuerza su oferta gastronómica con “La Tapa” y 21 locales participantes. | Ayuntamiento de Burriana

La iniciativa se celebrará del 14 de mayo al 14 de junio y contará con la participación de 21 establecimientos, que ofrecerán una tapa especial acompañada de bebida por un precio único de 5 euros. Durante este periodo, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes locales adheridos y disfrutar de una experiencia gastronómica variada y accesible.

Como parte de la dinámica de la ruta, los participantes podrán sellar su recorrido en los establecimientos visitados y votar por su tapa favorita. Además, entre todas las personas participantes se sortearán premios valorados en 700 euros, incentivando así la participación y el descubrimiento de nuevos espacios gastronómicos.

Como valor añadido, se fomentará entre los establecimientos ganadores la realización de reportajes en medios de comunicación, con el objetivo de potenciar su visibilidad y favorecer la difusión de los locales comerciales de la ciudad.

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