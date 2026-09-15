Burriana reduce las incidencias y las molestias vecinales durante las Fiestas de la Misericordia.

El Ayuntamiento de Burriana ha hecho balance de la seguridad y la convivencia durante las Fiestas de la Misericordia 2026, que se han desarrollado con una reducción generalizada de las incidencias respecto al año anterior.

Durante los diez días de festejos, la Sala de Comunicaciones de la Policía Local atendió 1.271 llamadas, un 10,4% más que en 2025. Sin embargo, las intervenciones policiales descendieron un 7,2%, hasta las 618 actuaciones.

Las molestias vecinales se redujeron un 64% y los avisos por molestias en la vía pública bajaron un 27,7%. También disminuyeron un 28,3% las incidencias relacionadas con los casales de peñas, con una caída del 43% en las quejas por exceso de volumen de la música.

En materia de seguridad, las intervenciones por agresiones y peleas pasaron de 13 a 7, lo que supone un descenso del 46%. En cambio, aumentaron los avisos por ocupación de la vía pública, de 10 a 17, y por incumplimiento de horarios, de 12 a 19.

El balance municipal destaca así una evolución positiva de los principales indicadores de conflictividad y convivencia durante las fiestas.