Burriana recibe 47.901 euros de la Generalitat para mejorar el Teatro Payà

El Ayuntamiento de Burriana recibirá 47.901,63 euros de la Generalitat Valenciana para financiar parte de las obras de reforma, modernización y equipamiento del Teatro Payà. La subvención permitirá cubrir actuaciones como el acondicionamiento de la sala de ensayo y del antiguo bar del edificio, así como la instalación de dos pantallas digitales y la renovación de la iluminación del escenario.

La ayuda ha sido concedida por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y supone el 70 % de un presupuesto subvencionable de 68.430,90 euros, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Una parte de la subvención se destinará a compensar la inversión realizada en la reforma interior del Teatro Payà. En concreto, las actuaciones han permitido acondicionar la sala de ensayo, que permanecía con el ladrillo caravista y sin pavimento desde la construcción del edificio, y adecuar el espacio diáfano de la planta baja que anteriormente albergaba el bar y el almacén.

La intervención también incluye la instalación de dos pantallas digitales en la fachada del teatro. Estos dispositivos permiten mostrar de forma visual la programación cultural y funcionan como un nuevo soporte informativo para vecinos y visitantes.

A estas actuaciones se suma la renovación de los focos del escenario, incluida también entre los gastos que podrá financiar la subvención autonómica. Las mejoras forman parte del proceso de modernización de las instalaciones culturales municipales.

La ayuda permitirá al consistorio recuperar parte de los cerca de 60.000 euros invertidos en estas actuaciones concretas. La intervención se integra, a su vez, en un proyecto de remodelación más amplio del Teatro Payà, cuya inversión total alcanza los 300.000 euros entre las obras exteriores de la fachada y las realizadas en el interior.

El proyecto global ha contado también con 150.000 euros aportados por la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa, además de fondos municipales. Las obras exteriores permitieron reparar los desperfectos y desprendimientos que afectaban a la fachada del teatro desde 2017.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha valorado la concesión de la subvención como un respaldo a la gestión cultural municipal y ha señalado que el Ayuntamiento continuará optando a convocatorias autonómicas, estatales y europeas para obtener financiación destinada a modernizar sus instalaciones y mejorar los servicios públicos.