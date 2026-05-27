Burriana impulsa la ejecución definitiva del PAI Sant Gregori con una nueva fase de gestión municipal.

Durante esta reunión se acordó facilitar de forma inmediata toda la documentación y el expediente completo del sector a la mercantil adjudicataria con el objetivo de agilizar las modificaciones necesarias en esta nueva etapa de gestión directa municipal. El ámbito de actuación del PAI Sant Gregori abarca cerca de 2,5 millones de metros cuadrados situados en primera línea de costa.

Además, el consistorio anunció la convocatoria de una reunión informativa dirigida a todos los propietarios afectados, prevista para el próximo 25 de junio. En este encuentro se presentará oficialmente a la empresa adjudicataria, que expondrá un cronograma detallado de las fases de redacción del proyecto y de los futuros pasos técnicos. También se aclarará la situación de aquellos propietarios interesados en continuar vinculados al desarrollo urbanístico o vender sus parcelas antes del inicio de las obras.

Uno de los asuntos centrales de la próxima reunión será la situación del Pativel después de que la Generalitat Valenciana aceptara el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento de Burriana. Esta resolución supone la paralización temporal de los plazos del plan territorial en el sector desde junio de 2021 hasta la aprobación de la modificación puntual del Plan Parcial, una medida que permite blindar jurídicamente el desarrollo urbanístico mientras se tramita la conservación y musealización integral de la villa marítima romana descubierta en la zona, con una superficie superior a los 15.000 metros cuadrados.

Asimismo, el Ayuntamiento informará sobre el estado del proceso de devolución de las cuotas de urbanización cobradas indebidamente. Para ello, el consistorio ya ha consignado 8.537.844,10 euros procedentes del remanente de tesorería, lo que permitirá a los técnicos municipales iniciar de oficio los expedientes individualizados para restituir las cantidades correspondientes a las cuotas 00 y de la 02 a la 11.

En materia de infraestructuras y servicios, la mesa de trabajo también abordó las necesidades futuras del sector. Entre los aspectos técnicos analizados destaca el proyecto de depuración de aguas destinado al suministro de agua regenerada para riego, una iniciativa orientada a garantizar la sostenibilidad hídrica del complejo urbanístico. Del mismo modo, se estudió la demanda energética prevista, tanto en potencia eléctrica como lumínica, con el fin de asegurar el abastecimiento necesario para Sant Gregori y otros futuros proyectos estratégicos de crecimiento de Burriana.

Toda esta recopilación técnica servirá además para definir el proyecto general que permitirá a la Dirección General de Costas ejecutar las actuaciones de regeneración previstas en el frente marítimo del municipio.