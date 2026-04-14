BURRIANA

Burriana consolida el servicio de renovación del DNI y el pasaporte con una nueva jornada con aforo completo

El dispositivo de la Policía Nacional agota todas las citas disponibles durante la mañana de hoy para la renovación de documentos.

ondacero.es

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Burriana consolida el servicio de renovación del DNI y el pasaporte con una nueva jornada con aforo completo.
Burriana consolida el servicio de renovación del DNI y el pasaporte con una nueva jornada con aforo completo. | Ayuntamiento de Burriana

Burriana continúa acercando la administración a la ciudadanía y facilitando los trámites burocráticos a sus vecinos. Durante este lunes, el Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional se desplazó de nuevo hasta la Plaza Mayor, donde operó con un rotundo éxito de convocatoria al completar la totalidad de las citas disponibles.

Este servicio, que permite a los residentes renovar el DNI y el pasaporte directamente en el municipio, utiliza tecnología de última generación que garantiza un proceso ágil, con una expedición media de apenas diez minutos por usuario. Gracias a esta iniciativa, coordinada entre el Ayuntamiento de Burriana y el cuerpo nacional de policía, se evita que los ciudadanos tengan que desplazarse a otras localidades como Castellón o Vila-real para realizar estas gestiones esenciales.

Debido a la gran demanda y la excelente acogida que está teniendo el dispositivo desde su incorporación durante la presente legislatura, el consistorio ya ha programado próximas jornadas de atención para los días 18 de mayo y 22 de junio. Los interesados en hacer uso de este servicio en las futuras fechas deberán contactar previamente con el Ayuntamiento para inscribirse y recibir información sobre los requisitos necesarios.

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