El Ayuntamiento de Vila-real recupera la Escuela Municipal de Teatro con un curso intensivo de dos meses

El Ayuntamiento de Vila-real ha anunciado la reanudación de la Escuela Municipal de Teatro y Artes de Calle (EMTAC) con un formato excepcional para 2026: un curso intensivo de dos meses que se desarrollará del 30 de marzo al 29 de mayo. Con esta iniciativa, el consistorio recupera un proyecto cultural consolidado en la ciudad, orientado a fomentar la creatividad, la expresión artística y el pensamiento crítico.

En esta nueva etapa, la gestión de la escuela recae en la compañía local La Fam, reconocida por su trayectoria en las artes escénicas y galardonada en los Premios Max por el diseño de producción de ‘Ambulant’. La implicación de la compañía refuerza la apuesta municipal por impulsar la cultura como herramienta accesible y transformadora.

La vicealcaldesa y concejala de Cultura, Maria Fajardo, ha explicado que el retraso en la puesta en marcha de la escuela se debe a un proceso de licitación más largo de lo previsto, motivo por el cual ha pedido disculpas a la ciudadanía y ha agradecido la paciencia de participantes y entidades.

El curso intensivo ofrecerá una programación adaptada a diferentes edades, con grupos infantiles, juveniles y de adultos. El director de la escuela y miembro de La Fam, Sergi Heredia, ha detallado que se han diseñado cuatro grupos: dos infantiles, uno juvenil con dos sesiones semanales y uno de adultos estructurado en siete cursos monográficos.

Entre las disciplinas que se impartirán destacan el clown, los títeres, el teatro de calle, el trabajo de texto o la voz, con el objetivo de ofrecer una “degustación” de las artes escénicas. Este formato permitirá al alumnado explorar diferentes lenguajes y técnicas de la mano de profesorado especializado.

Esta edición tendrá un carácter introductorio y servirá como base para el desarrollo de un curso completo a partir del próximo mes de octubre. La previsión es alcanzar hasta 80 alumnos en esta convocatoria.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de marzo, las personas interesadas podrán formalizar su inscripción tanto de forma presencial en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner como a través de un formulario online.