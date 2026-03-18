El Ayuntamiento de Nules hace un llamamiento ciudadano para prevenir focos de mosquitos

La Concejalía de Sanidad se señala que aunque los tratamientos preventivos se llevan a cabo a lo largo de todo el año, en estas semanas el Ayuntamiento de Nules y la Diputación Provincial de Castellón han reforzado las labores de prevención, y se han intensificado los tratamientos larvicidas en todo el término municipal para de este modo evitar y prevenir focos.

De hecho, este servicio, sobretodo después de los últimos episodios de lluvias, es esencial para evitar la proliferación de los mosquitos, y minimizar las molestias a la ciudadanía. No obstante, en la actual coyuntura climatológica es muy importante la colaboración ciudadana, “para poder actuar de manera rápida y eficaz”, matiza el edil Ramón Martínez.

Por ello, se pide al vecindario, entre otros, taladrar los recipientes utilizados para depositar flores con el fin de evitar acumulaciones de agua; utilizar otros recursos para mantener las flores, como esponjas; fomentar el uso de plantas naturales con pocas necesidades hídricas; vaciar y dar la vuelta a jarrones y platos de macetas sin utilizar; o evitar objetos decorativos que puedan acumular agua.

Con todo, se hace un llamamiento a la ciudadanía para evitar tener agua estancada en sus propiedades, como por ejemplo en las macetas de las plantas, cubiertas, estancamientos de agua en suelos, o en balsas de agua “porque desde el consistorio no se puede actuar en las zonas privadas”, concluye Martínez.