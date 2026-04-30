El Ayuntamiento de Moncofa reclama al Gobierno acelerar las obras de defensa marítima del Grau

El alcalde de Moncofa, Wences Alós Valls, ha solicitado al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que se agilice el proyecto de defensa marítima del Grau de Moncofa, una actuación que considera clave para frenar la regresión del litoral.

Durante la visita institucional, el primer edil agradeció el interés mostrado por Morán en las obras de los espigones del camí Cabres, aunque lamentó el retraso en el proyecto del Grau. “La redacción del proyecto se adjudicó hace dos años y todavía no se conoce ni siquiera un borrador”, señaló.

Acompañado por la corporación municipal, el alcalde trasladó también al secretario de Estado y a la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, la necesidad de ejecutar con mayor celeridad las actuaciones previstas en el litoral sur de la provincia. Estas obras forman parte de un plan impulsado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, del que, según indicó, solo se han completado cinco de las treinta intervenciones previstas, algunas de ellas con recortes.

El alcalde reiteró ante Morán las demandas ya expuestas en la cumbre de alcaldes de la Diputación de Castellón, donde criticó el recurso del Gobierno a la ley de costas de la Comunitat Valenciana. Esta normativa contempla la protección de poblados marítimos singulares frente a posibles derribos promovidos por el Ministerio.

En este sentido, Alós Valls defendió que “la costa se protege con obras y no con derribos”, apostando por una estrategia conjunta que priorice la defensa del litoral. “Las obras de defensa, en demasiadas ocasiones, vienen acompañadas de deslindes, pero los deslindes casi nunca se acompañan de obras”, añadió.

Finalmente, el alcalde instó a las administraciones a trabajar de forma coordinada para proteger el conjunto del litoral de la provincia, subrayando que “la costa se debe entender como algo global y estructural”.