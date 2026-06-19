El Ayuntamiento de Burriana prepara la Nit de Sant Joan con un dispositivo especial de seguridad y consejos a los asistentes

Las playas de Burriana se convertirán en el escenario ideal para el ritual del fuego de Sant Joan, donde los asistentes podrán disfrutar de los chiringuitos y seguir la tradición de saltar las olas a medianoche. Asimismo, desde el consistorio de Burriana se informa de que no se podrán hacer hogueras a menos de 40 metros de la orilla, para favorecer la convivencia y la seguridad.

La noche culminará con el disparo de un castillo de fuegos artificiales a las 00.00 horas desde el espigón de la playa de El Arenal, una iniciativa que se recuperó durante esta legislatura tras varios ejercicios sin realizar y que ha tenido una gran acogida. Para esta jornada tan especial, se ha organizado un dispositivo de seguridad para la tarde-noche, que incluye la regulación del tráfico durante las horas punta en la zona marítima, así como la presencia de tres ambulancias y la instalación de más baños públicos para garantizar que el festejo se desarrolle sin incidentes.

La Policía Local regulará los viales estratégicos de acceso como la carretera del Port, camí del Grau y avenida Mediterrània, y lo hará en las horas de llegada, a media tarde y en la madrugada. Además, las fuerzas de seguridad se apoyarán en los drones de la UVIPA (Unidad de Vigilancia y Prevención Aérea) para una vigilancia más eficiente, tanto del tráfico como del uso de los espacios públicos.