El ayuntamiento de Almassora envía cartas a 507 familias por la admisión escolar.

El Ayuntamiento de Almassora, a través de la Concejalía de Educación, remitirá estos días una carta informativa a las familias de los 507 niños y niñas nacidos en 2023 y 2024 empadronados en la localidad con el objetivo de detallar el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en los niveles de Infantil 2 años e Infantil 3 años.

En la misiva se recoge toda la información relativa al procedimiento de admisión, matrícula, calendario y vías de acceso, con el fin de facilitar a las familias la tramitación. Cabe recordar que el alumnado que ha cursado Infantil 2 años en un colegio del municipio promocionará automáticamente a Infantil 3 años en el mismo centro.

El periodo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 7 de mayo a las 9:00 horas hasta el 18 de mayo a las 10:59 horas. La tramitación se realizará de forma electrónica a través de la plataforma Adminova de la Generalitat Valenciana, donde también deberá generarse y adjuntarse la documentación requerida.

En cuanto al calendario, los resultados provisionales se publicarán el 4 de junio de 2026, abriéndose el plazo de reclamaciones hasta el 8 de junio. Las listas definitivas se conocerán el 18 de junio.

El periodo de matriculación será del 18 al 29 de junio de forma telemática. En caso de no completarse por esta vía, se podrá formalizar presencialmente del 18 de junio al 2 de julio. Posteriormente, del 3 al 9 de julio, se gestionarán las vacantes y listas de espera.